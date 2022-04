Når solen skinner, og der er københavnerbrag i Parken, er der som regel også garanti for en omgang kendis-glamour på VIP-pladserne.

Således også til dagens påske-derby, hvor en af de mest prominente 'meget vigtige'-gæster i nationalarenaen var selveste H.K.H. Prins Christian.

Flankeret af et par kammerater klappede den 16-årige prins spillerne fra FC København og Brøndby IF ind på banen til det store Superliga-opgør i nationalarenaen, som i dagens anledning burde omdøbes til 'Royal Arena'.

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys søn gjorde ikke noget for at skjule sit tilhørsforhold i opgøret mellem Danmarks to største klubber.

Tronarvingen og kammeraterne var nemlig iført FCK-halstørklæder. Se selv i videoen herover.

Foruden Prins Christian fangede tv-kameraerne også Kevin Magnussen side om side med Nicklas Bendtner på de fine pladser i Parken.