Efter at blive afklapset 4-0 i Herning tog AGF revanche søndag eftermiddag på Ceres Park, da de slog FC Midtjylland med 3-0.

Patrick Mortensen fik endelig scoret, da han sparkede bolden i netmaskerne efter 16 minutter. Mikael Anderson gjorde det til kort tid efter, inden Mustapha Bundu kunne skovle ind retur fra Olafsson i målet til 3-0.

AGF er dermed nummer syv i ligaen med 19 point efter 15 kampe. FC Midtjylland topper fortsat ligaen med 34 point efter samme antal kampe.

Herunder kan du læse B.T.'s dom over opgøret.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne





Så fik han endelig puttet bolden i kassen. Hold op den har alle i Aarhus og specielt Mortensen selv set frem til. Men Mortensen gjorde generelt mange ting rigtig godt. Han vandt mange af sine dueller og fik efterfølgende lagt den ene sukkerbold efter den anden til sine holdkammerater. Hans klart bedste kamp i denne sæson på alle parametre.

Karakter: 5





Han er blandt Superligaens bedste spillere, når han rammer sit topniveau, men det gjorde han på ingen måde søndag eftermiddag. Han var i store dele af kampen fuldstændig usynlig, og specielt Poulsen og Brandhof fik lukket ham rigtig godt ned. En svag præstation fra en stjernespiller. Ganske enkelt ikke godt nok.

Karakter: 1

AGF (4-3-3)

Jesper Hansen 5

Anthony D'Alberto 3

Sebastian Hausner 4 (ud. 86.)

Frederik Tingager 4

Oliver Lund 2

Nicolai Poulsen 4

Frederik Brandhof 5

Mikael Anderson (ud. 70.) 5

Mustapha Bundu (ud. 80.) 4

Jon Thorsteinsson (ud. 70.) 3

Patrick Mortensen 5 (ud. 86.)

Snit: 4.00

___

Albert Grønbæk (ind. 70.) 3

Gift Links (ind. 70.) 3

Zachary Duncan (ind. 80.) UB

Dawid Kurminowski (ind. 86.) UB

Thomas Kristensen (ind. 86.) UB

FC Midtjylland (3-4-1-2)

Elias Olafsson 3

Henrik Dalsgaard 3

Erik Sviatchenko 3

Juninho (UD 45) 2

Joel Andersson 4 (ud. 75.)

Raphael Onyedika 3 (ud. 65.)

Charles 2 (ud. 54.)

Paulinho 3

Gustav Isaksen 3 (ud. 75.)

Pione Sisto 3

Evander 1

Snit: 2,72

___

Nikolas Dyhr (ind. 45.) 3

Jens-Lys Cajuste (ind. 54.) 3

Victor Lind (ind. 65.) 3

Mads Hansen (ind. 75.) UB

Dion Cools (ind. 75.) UB

Jesper Hansen var en mur i aftenens kamp mod sit gamle hold fra Herning. En fuldstændig vanvittig dobbeltredning i første halvleg giver ham kampens detalje. Først kommer han ned på et frit skud inde i feltet fra Isaksen, inden returen endte hos en helt fri Paulinho, hvor Jesper Hansen minsandten dukkede op igen. Redningerne kom på et enormt vigtigt tidspunkt, hvor FC Midtjylland kunne komme på 1-1. Men Jesper Hansen ville det anderledes søndag eftermiddag.

Der blev buhet højlydt fra FC Midtjyllands fans, da Mikael Andersons navn blev råbt op inden opgøret, men den tidligere FCM-spiller fik efter 23 minutter gjort de tilrejsende fans fra FCM tavse, da han sparkede bolden i kassen til 2-0, hvorefter han gled langs græsset lige foran FCM-fans og tog hænderne om bag ørerne. En klar besked til de gamle fans, som i kampen mod FCM i Herning gav Anderson tilråb om, at han skulle i fængsel efter sit kontroversielle Instagram-opslag på Deadline Day. Den scoring nød han virkelig.

Så kom den endelig. Patrick Mortensen fik hul på bylden, da han sparkede bolden resolut i kassen efter 15 minutter. Det trængte Mortensen til, det trængte AGF til, og det gjorde AGF-fans også. Det store spørgsmål er, om han nu for alvor vender tilbage til samme målfarlighed, som han har haft de sidste to sæsoner, for så kan det blive rigtig godt for AGF.