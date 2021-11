Den kendte bodybuilderstjerne Shawn Rhoden er død. Han blev 46 år.

Et pludseligt hjerteanfald skulle være dødsårsagen. Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Shawn Rhoden bliver beskrevet som en af de største stjerner i bodybuilderbranchen. Han vandt eksempelvis Mr. Olympia i 2018.

Det gjorde han i en alder af 43 år. Det gør amerikaneren til den ældste vinder af den prestigefyldte konkurrence nogensinde.

Mr. Olympia er verdensmesterskaberne i bodybuilding. Nogle beskriver også konkurrencen som en slags Super Bowl.

Shawns Rhodens sejr kom en smule overraskende for tre år siden. Her slog han nemlig Phil Heath, som havde sejret i konkurrencen syv år i streg.

Men karrieren har ikke kun været en dans på roser for den nu afdøde bodybuilder. TMZ skriver således videre, at Shawn Rhoden i 2019 blev anklaget for at have overfaldet en kvinde seksuelt.

Det skulle være sket i Utah i USA året inden, men bodybuilderstjernen blev aldrig dømt for overfaldet.

Efter det tragiske dødsfald er det strømmet ind med hilsner til Shawn Rhoden på de sociale medier. Eksempelvis fra den legendariske bodybuilder Rich Gaspari.

'Jeg er chokeret over at høre, at Mr. Olympia er gået bort. Det er meget trist. Han har altid været en gentleman for mig. Jeg kondolerer til hans familie,' skriver han på Instagram.