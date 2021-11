Jockeyen Miguel Mena mistede sidste søndag livet efter at være blevet påkørt af et køretøj.

Den frygtelige ulykke skete i Louisville i Kentucky i USA. Miguel Mena blev erklæret død på stedet.

Den anerkendte jockey blev 34 år. Det skriver flere internationale medier – eksempelvis News.

Amerikaneren blev dræbt seks før dage før sin fødselsdag. Han efterlader sig en kone og to små børn.

Den tragiske nyhed har efterladt mange hesteelskere i en choktilstand i USA. Det siger Mike Anderson i en udtalelse. Han er præsident for Churchill Downs Racetrack.

»Denne nyhed er decideret chokerende, forfærdelig og hjerteknusende. Vores hold er ødelagte over at høre om Miguels død.«

»Vi vil savne hans store smil. Vi kondolerer dybt over for hans mange venner, kollegaer og familie. Og vores tanker er hos hans kone og to døtre.«

News skriver videre, at den forfærdelige episode er blevet efterforsket af de lokale myndigheder. De har konkluderet, at der er tale om en ulykke.

Det betyder også, at føreren af køretøjet ikke vil blive tiltalt for noget.

Miguel Mena havde en imponerende karriere, hvor han står noteret for hele 2.079 løbssejre. Han har ifølge mediet vundet mange millioner i præmiepenge i sine 16.234 løb.