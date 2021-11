Mandag fik den ene sparket, og tirsdag kom erstatningen ind.

Antonio Conte er blevet ny træner for Tottenham og danske Pierre-Emile Højbjerg, efter den portugisiske Nuno Espírito Santo fik overrakt en fyreseddel.

Italienske Conte kommer med et ry som en dygtig, men kontant træner, og det sætter danskeren ord på i et interview med TV3+.

»Vi har fået en træner, der har helt klare motiver, helt klare mål og en helt klar måde at gøre tingene på både på og uden for banen. Det er noget, som er meget motiverende og forfriskende som spiller,« siger Højbjerg i interviewet, som du kan se øverst i artiklen.

Antonio Conte og Christian Eriksen kender hinanden fra tiden i Inter.

»Man er hedig, hvis man får lov til at arbejde under sådan en træner. Er det nemt, måske ikke, men er det noget, man kan lære af? Et hundrede procent.«

Antonio Conte var senest træner i den italienske storklub Inter, hvor han var træner for en anden dansker – nemlig Christian Eriksen, som ikke har været på banen siden det frygtelige kollaps i juni under EM.

Netop Eriksen har Højbjerg snakket med om Tottenhams nye træner.

Det forklarer han i selvsamme interview.

»Jeg har snakket med Christian Eriksen om ham, i forhold til, da han havde ham i Inter. Jeg har selv spillet mod hans hold, da han var i Premier League med Chelsea. AC (Andreas Christensen i Chelsea, red.) har jo også haft ham. Så på den måde har man haft med folk at gøre, som har været omkring ham,« siger Pierre-Emile Højbjerg.

Tottenhams næste kamp spilles søndag, når London-klubben gæster Everton.

Kampen sparkes i gang klokken 15.