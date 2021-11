I en pivkold og kedelig affære missede FC København søndag aften en gylden mulighed for at hale ind på FC Midtjylland.

Med 0-0 på udebane mod Silkeborg udnyttede Jess Thorups mandskab nemlig ikke FCM's pointtab tidligere på dagen, og dermed er københavnerne fem point efter ulvene fra Heden.

Kamil Grabara blev helten, da han hev en vild dobbeltredning frem i anden halvleg, som sikrede gæsterne det ene point mod et velspillende Silkeborg-mandskab.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Hold da op, en boldføling, som svenskeren besidder. Han uddelte sukkerbolde til højre og venstre på kunstgræsset denne aften, og flere gange var han omdrejningspunktet for hjemmeholdets farlige kontraer. Derudover var han stærk i placeringen og timingen i sine indgreb, når han frygtløst gik ind i tacklingerne med FCK-spillerne. Han åd dem ligefrem flere gange.

Karakter: 5

Hvis han kigger sig i spejlet, når han kommer hjem i aften, så er det ikke sikkert, han ser et spejlbillede. For på Jysk Park var han nærmest usynlig fra start til slut. Han er stadig ung, og en startplads i en svær udekamp er meget at lægge på en 18-årigs skuldre, men Jess Thorup må have vurderet, at han magtede opgaven. Det gjorde han bare ikke denne aften.

Karakter: 1

Silkeborg IF

Nicolai Larsen 3

Rasmus Carstensen 4

Joel Felix 3

Tobias Salquist 4

Oliver Sonne 2

Anders Klynge 3 (Ud: 63.)

Mark Brink 3 (Ud: 75.)

Robert Gojani 5

Sebastian Jørgensen 3 (Ud: 76.)

Nicolai Vallys 4 (Ud: 88.)

Nicklas Helenius 3



---

Stefan Thordarson 3 (Ind: 63.)

Søren Tengstedt UB (Ind: 76.)

Andreas Oggesen UB (Ind: 75.)

Frederik Carstensen UB (Ind: 88.)

FC København

Kamil Grabara 4

Peter Ankersen 2 (Ud: 71.)

David Khocholava 3

Nicolai Boilesen 2

Victor Kristiansen 3

Lukas Lerager 3 (Ud: 84.)

Jens Stage 3

Pep Biel 2

Kevin Diks 3

Hákon Haraldsson 1 (Ud: 71.)

Jonas Wind 3



---

Isak Johannesson UB (Ind: 84.)

William Bøving UB (Ind: 71.)

Rasmus Højlund UB (Ind: 71.)

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Pep Biel har været én af efterårets helt store profiler, men den lille, vævre spanier er i de seneste par kampe blevet skubbet ned på den centrale midtbane. Og det gavner ham ikke ligefrem. For med en mere defensiv rolle, så er der altså langt mellem de spanske dansetrin i modstanderens felt, som har været altafgørende for FCK. Jo, han er stadig suveræn på bolden, og han fordeler spillet, som han skal, men Biels offensive magi udfordres i den rolle. Og søndag var det for stor en udfordring.

På trods af en stærk præstation for blot 72 timer siden i Grækenland mod PAOK, var 'Kalle' Johnsson endnu en gang henvist til FCK-bænken. Svenskeren må efterhånden rive sig i håret af frustration og tænke, det ikke bliver i dette efterår, han får Superliga-minutter i benene. Førstevalget Kamil Grabara svarede nemlig igen med en stærk præstation mod Silkeborg efter et par dårlige kampe, og når en præstation, som Johnsson leverede torsdag aften, ikke kan give blot et enkelt genvalg blandt stængerne, så er der ikke ret meget, han kan gøre.

De ene point batter ikke meget for FCK, der stadig er halter efter FC Midtjylland i tabellen. Københavnerne er snublende tæt på et videre avancement i Conference League, men hvis ikke Superligaens topkamp bliver endnu tættere inden jul, så bliver Jess Thorups panderynker fra efteråret bestemt ikke mindre. Silkeborg ligger stadig godt til i forhold til en top 6-placering, men med AGF's søndagssejr ånder de efterhånden Kent Nielsen og co. i nakken.