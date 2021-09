Hvordan erstatter man et teenage-angrebsfænomen, som er klubbens rekordmillionsalg?

Vejle Boldklubs bud på det spørgsmål er ved at tilknytte endnu en ny angriber i form af Luka Djordjevic.

Den 27-årige montenegrinske landsholdsangriber kommer på en fri transfer, og ventes at skrive under på en treårig kontrakt denne weekend, og han er ikke en 'billig spiller,' erfarer B.T.

Ifølge B.T.s oplysninger har angriberen overstået lægetjekket i Superliga-klubben.

Nu skal han kæmpe med de øvrige angribere om den ledige angrebsplads, som angrebsprofilen Wahid Faghir har efterladt, efter han blev solgt til VFB Stuttgart på transfervinduets sidste dag.

Djordjevic har i de seneste sæsoner spillet i blandt andet i Rusland for klubber som Zenit St. Petersburg og senest Lokomotiv Moskva. Han var på vej til en La Liga-klub, men det skifte glippede i sidste øjeblik på transfervinduets sidste dag, hvorfor Vejle nu har fået muligheden for at tilknytte ham.

Foruden holdets nye angriber har Vejle også forstærket sig til frontkæden med den 24-årige angriber Andrés Ponce fra Venezuela, som er købt i Akhmat Grozny.

Dermed har den nye træner Peter Sørensen flere muligheder til angriberpladserne efter at klubbens største stjerne, Faghir, er solgt for et rekordbeløb på over 50 millioner kroner.

Det får Sørensen da også hårdt brug for, da vejlenserne er startet skidt i Superligaen, hvor de ligger sidst efter syv kampe med blot ét point på kontoen.