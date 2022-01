Ikke mere tovtrækkeri.

B.T. kan afsløre, at AaB og Hammarby endelig har fundet en løsning, der gør, at Marti Cifuentes med øjeblikkelig virkning er fortid i Superliga-klubben og har skiftet Aalborg ud med Stockholm.

Klubberne er blevet enige om en aftale, der gør, at den spanske træner alligevel ikke skal være i AaB frem til slutningen af sit opsigelsesvarsel, der gik til 1. marts.

Han befinder sig ifølge B.T.s oplysninger allerede i Stockholm og står for træningen i den svenske klub tirsdag.

Forberedelserne til den nye svenske sæson er i fuld gang, og som B.T. kunne fortælle søndag, troede Hammarby egentlig for to uger siden, at Marti Cifuentes var deres nye cheftræner fra det tidspunkt, hvor de indløste hans frikøbsklausul i AaB.

Men det kom bag på svenskerne, at AaB grundet det omtalte opsigelsesvarsel kunne holde på cheftræneren i halvanden måned endnu, og det brugte Superliga-klubben til at få endnu flere penge ud af Hammarby.

I første omgang var det beløb ifølge B.T.s oplysninger omkring en million kroner, men det var helt urealistisk at betale for Hammarby, og først nu har parterne fundet en ny økonomisk ramme, der har været god nok til endnu et håndslag mellem klubberne.

Dermed kan begge klubber nu se fremad, da Hammarby har fået sin cheftræner på plads inden sæsonstart, og AaB kan bruge tiden på at finde en ny mand til den post, Marti Cifuentes har efterladt.