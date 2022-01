Mikael Uhre er nu i USA og kan snart gennemføre sit skifte til Philadelphia Union.

Som B.T. kunne afsløre lørdag, er Brøndby blevet enig med amerikanerne om en transfer for Superligaens topscorer, og nu kan B.T. afsløre flere detaljer i det kommende skifte.

Ifølge B.T.s oplysninger betaler MLS-klubben 18,5 millioner kroner for 27-årige Uhre, der har været særdeles eftertragtet efter sine 30 Superliga-mål i det seneste halvandet år.

B.T. kan fortælle, at en europæisk klub på stort set samme tid som Philadelphia Union var klar til at betale to millioner euro, 15 millioner kroner, for ham, men på det tidspunkt var der truffet en beslutning om at gå med amerikanerne.

Tirsdag rejste han så til landet med de store muligheder, og Uhre kommer til at score en flot løn, der ifølge B.T.s kilder svarer til 10 millioner kroner om året brutto.

Det betyder, at der om måneden vil tikke 500.000 kroner ind på angriberens konto.

For hvert år, han er i Philadelphia Union, vil han desuden stige med en million kroner i årsløn.

Ifølge B.T.s oplysninger er Mikael Uhre og Philadelphia Union blevet enige om en fireårig kontrakt, men længden kan stadig blive ændret.