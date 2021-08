Superligaen er blevet endnu en profil fattigere.

B.T. kan afsløre, at FC Midtjylland har solgt Anders Dreyer til Rubin Kazan for lidt over syv millioner euro. I danske kroner lander handlen på cirka 55 millioner kroner.

Bonusser er der også i aftalen, så den danske topklub kan tjene meget mere, hvis kantspecialisten får succes i Rubin Kazan som holdkammerat til en anden dansker i Oliver Abildgaard.

Samtidig kan B.T. fortælle, at 23-årige Anders Dreyer får en femårig kontrakt i Rusland, og der er selvfølgelig tale om en meget pæn lønstigning med det dyre skifte.

Det ventes, at Gustav Isaksen får lov at overtage pladsen på den ene kant i FCM i stedet for Dreyer. Foto: Henning Bagger

Handlen har været under opsejling i nogle dage, og det var Ekstra Bladet, som kunne fortælle om de første forhandlinger mellem klubberne.

Ifølge B.T.s oplysninger vil FC Midtjylland ikke nødvendigvis hente en direkte erstatning for Anders Dreyer, da det åbner muligheden for at give stortalentet Gustav Isaksen chancen.

Salget af Anders Dreyer betyder også, at Brøndby til søndagens kamp kan glæde sig over ikke at skulle forholde sig til en af de mest formstærke spillere i denne Superliga-sæson.

I de første kampe har Anders Dreyer allerede lavet tre mål og fem assister. Nu skal han fortsætte med at gøre livet surt for Rubin Kazans modstandere.

Anders Dreyer nåede kun halvandet år i FC Midtjylland inden dette storsalg.