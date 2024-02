En af vinterens største overraskelser i det danske transfervindue er en realitet.

Som B.T. onsdag kunne afsløre, ville Randers-angriberen Alhaji Kamara skifte til FC Midtjylland.

Nu kan B.T. løfte sløret for, at angriberen er blevet købt som et ekstra kort at kunne spille ind med på Thomas Thomasbergs mandskab.

Ifølge B.T.s oplysninger gennemgik den 29-årige Alhaji Kamara, som har scoret 22 mål i 71 Superliga-kampe, sit lægetjek sent onsdag aften, inden han satte en underskrift på en toårig aftale.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Med købet sender FC Midtjylland ifølge B.T.s oplysninger en million kroner til Randers.

Det er cheftræner Thomas Thomasberg, som har peget på Alhaji Kamara som et godt supplement til FC Midtjyllands trup.

Superliga-topholdets træner kender spilleren fra Sierra Leone gennem deres fælles fortid i Randers.

Nu skal de arbejde sammen i FC Midtjylland i de næste to år.