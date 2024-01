FC Midtjylland er tæt på at lave en af de største overraskelser i dette transfervindue. En regulær bombe, da ingen havde set den komme.

B.T. kan afsløre, at førerholdet i Superligaen er yderst tæt på at købe Alhaji Kamara.

Ifølge B.T.s oplysninger er FC Midtjylland og Randers enige om en handel, og kun lægetjek og underskrift mangler, før salget går igennem med under to døgn tilbage af transfervinduet.

Alhaji Kamara bliver godt nok et nyt ansigt i FC Midtjylland, men de øjne, der skal vurdere hans kvaliteter, er særdeles velkendte fra hans tidligere cheftræner i Randers – Thomas Thomasberg.

Alhaji Kamara skal spille for FC Midtjylland, når de sidste detaljer er faldet på plads. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Alhaji Kamara skal spille for FC Midtjylland, når de sidste detaljer er faldet på plads. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det er ifølge B.T.s kilder også Thomasberg selv, som har peget på den stærke angriber som et supplement til angrebet, hvor Kamara er frisk på at bidrage som et ekstra kort for FC Midtjylland, når kampene spidser til.

Og da Alhaji Kamaras kontrakt med Randers står til at udløbe om under et år, kunne FC Midtjylland få ham for blot en million kroner, så det er der blevet givet håndslag på.

Angriberen fra Sierra Leone har været i Danmark i fem år, da han kom til Vendsyssel i februar 2019.

Blot et halvt år efter købte Randers ham fri, og nu får han et drømmeskifte til en af Danmarks største klubber. Den 29-årige angriber har lavet 22 mål i 71 kampe i Superligaen.

Med Alhaji Kamaras ankomst åbner det muligheden for, at FC Midtjylland sender en anden spiller ud, og der bliver ifølge B.T.s oplysninger arbejdet på udleje.