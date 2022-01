FC København har fået styr på den kantspiller, klubben har jagtet hele dette vindue.

Torsdag kom det i tyrkiske medier frem, at den danske storklub er tæt på at hente nigerianeren Paul Mukairu fra Antalyaspor, og det bekræfter B.T.s kilder.

Samtidig kan B.T. afsløre, at FC København betaler cirka to millioner euro, 15 millioner kroner, for den 22-årige kantspiller, når handlen er gennemført.

Paul Mukairu har i denne sæson optrådt 19 gange for Antalyaspor, hvor det er blevet til fire mål.

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

Han kan også spille positionen som angriber, og det er netop de to pladser, som FC København har søgt efter forstærkning til, især hvis og når Rasmus Højlund som forventet bliver solgt til Sturm Graz.

B.T. kunne onsdag afsløre, at klubberne var blevet enige om en handel, der vil sende 2,5 millioner euro, knap 19 millioner kroner, til FC København, når den transfer er i hus.

Dermed tjener FC København mere i det samlede regnskab, men ifølge B.T.s oplysninger er det nødvendigvis slet ikke slut, selvom Paul Mukairu er ny spiller i klubben.

Der kan sagtens komme endnu en helstøbt angriber, ligesom der stadig bliver arbejdet på at hente Albin Ekdal og Akinkunmi Amoo, som B.T. også i begges tilfælde har kunnet afsløre er i FC Københavns søgelys.