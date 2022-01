FC København og Sturm Graz er enige om en handel vedrørende talentet Rasmus Højlund.

Det kan B.T. afsløre.

Ifølge B.T.s kilder i Østrig er klubberne nået til enighed om en handel til 2,5 millioner euro, cirka 19 millioner kroner, og det vil i så fald gøre den 18-årige angriber til noget af det maksimale Sturm Graz, betaler for spillere.

Allerede tirsdag begyndte historien om Sturm Graz' tilnærmelser at løbe i østrigske medier, og efterfølgende kunne Ekstra Bladet også fortælle, at der er faldet et bud på Rasmus Højlund.

Nu kan B.T. fortælle størrelsen på det bud, og at klubberne er enige om en transfer.

Forløbet er så langt, at Rasmus Højlunds personlige betingelser også er på plads, og han får ifølge B.T.s kilder en kontrakt på 4,5 år i Østrig.

Nu mangler blot et lægetjek og en underskrift.

FC København vil ifølge B.T.s oplysninger igen ud på markedet, når handlen med Rasmus Højlund er endelig, da klubben jagter en til to spillere mere til offensiven.

I dette transfervindue er Khouma Babacar allerede hentet til Parken, men nu ryger der også en af klubbens egne.