Det blev ikke til et farvel, men på gensyn. FC Københavns fans har haft ét folkekrav til Peter Christiansen, og nu giver FCK-sportsdirektøren dem, hvad de vil have – Jordan Larsson.

B.T. kan afsløre, at den danske mesterklub nu er nået til enighed med Schalke 04 om en handel.

Den sker efter et meget overbevisende forår, hvor Jordan Larsson har vundet alles hjerter i Parken og haft en stor andel i både mesterskabet og pokaltriumfen med seks mål i 16 kampe i trøjen.

Trods en skade midt i de vigtige kampe om guldet fik Jordan Larsson nemlig vist sig stærkere og stærkere frem for FC København, og han gjorde det så overbevisende, at hverken træner Jacob Neestrup, Peter Christiansen eller spilleren selv tidligt i forløbet lagde skjul på, at de arbejdede på at få en handel til at ske.

FC København har også hele tiden kendt til Schalke 04s pris, da der var en købsoption i lejeaftalen med Schalke 04.

Og eftersom Jordan Larsson samtidig har været yderst samarbejdsvillig i de gnidningsfrie forhandlinger, er parterne nået til enighed, så Jordan Larsson i de kommende år også er Superliga-spiller.

På den måde gjorde løverne da også det helt rigtige i at lade være med at tage afsked med Jordan Larsson i forbindelse med mesterskabsfejringen og afslutningen på sæsonen forrige søndag mod Randers, selv om samarbejdet reelt stod til at slutte efter kampen.

Jordan Larssons nu forhenværende klub Schalke 04 rykkede ud af Bundesligaen og skal spille fodbold på næsthøjeste hylde, mens han selv melder sig klar til en billet til Champions League.