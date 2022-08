Lyt til artiklen

Adam Sørensen og Christian Sørensen.

To venstre backs, der kan sætte gang i den helt store rokade i Superligaen.

B.T. har afsløret, at Brøndby er ude efter begge spillere og senest har budt seks millioner kroner på Adam Sørensen i Lyngby.

For Christian Sørensens vedkommende er Viborg-spilleren nu i FC Københavns lup, som B.T. ligeledes kunne afsløre.

Det betyder selvsagt, at både Lyngby og Viborg skal ud og have erstatninger, og begge klubber har udset sig en tidligere Superliga-profil som manden, der kan udfylde hullet på venstre back i tilfælde af salg.

B.T. kan afsløre, at klubberne har henvendt sig på Marc Dal Hende fra Sønderjyske.

1. divisionsklubbens anfører har under et år tilbage af sin kontrakt hos sin arbejdsgiver, og det kan være incitament til at prøve at tjene mønt på ham, hvis Lyngby eller Viborg gør alvor af dialogen og vil købe ham fri.

Marc Dal Hende har været i Sønderjyske i to år.