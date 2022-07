Lyt til artiklen

Casper Tengstedt er nu tæt på at blive solgt til Rosenborg.

B.T. kunne i sidste weekend afsløre den norske storklubs millionbud på U21-landsholdsangriberen, der gerne vil have skiftet, og nu fortæller kilder i Norge, at handlen er ved at være i mål.

Det betyder også, at der er sandsynlighed for, at Casper Tengstedt ikke er med i kampen, når Horsens skal spille mod AaB søndag.

Handlen ventes nemlig lukket inden for ganske få dage.

På baggrund af B.T.s historie om Rosenborgs bud blev Horsens-angriberen i sidste runde spurgt ind til et skifte til den norske storklub.

Her lød svaret til TV3 Sport. (Se interviewet øverst i artiklen).

»Jeg har det godt i Horsens og er glad for at være her. Lige nu spiller jeg på et hold, der resultatmæssigt gør det godt, men jeg tror, at alle, der spiller i Horsens, har ambitioner om at komme til et højere niveau på et tidspunkt. Det har jeg selvfølgelig også.«

»Men jeg synes også, at jeg har en god dialog med klubben om, at hvis der eventuelt skulle komme det rigtige tilbud på mig, så er de klar til at slippe mig. Det er lidt den aftale, vi har lavet, så det må vi se,« sagde han efter sejren over Lyngby.

Han fik også spørgsmålet om, hvordan det er at se sit navn dukke op i B.T. i forbindelse med et skifte til Rosenborg.

»Det er da fedt. Det er en stor klub og en klub med en god historie, så det er selvfølgelig fedt at blive kædet sammen med en storklub,« forklarede Casper Tengstedt, der dog ikke ville sige noget om, hvorvidt han har talt med nordmændene.

»Det har jeg ingen kommentarer til.«