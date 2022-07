Lyt til artiklen

Fra to til tre.

Den norske storklub Rosenborg prøver at udvide truppen med endnu en dansker.

Det kan B.T. afsløre.

Klubben har budt et millionbeløb på Superliga-spilleren Casper Tengstedt, fortæller kilder i Norge.

Hans klub Horsens overvejer nu, om nordmændene skal få lov at købe U21-landsholdsangriberen, eller om man endnu en gang skal afvise et udenlandsk skifte for det tidligere FC Midtjylland-talent.

22-årige Casper Tengstedt har længe tiltrukket sig opmærksomhed fra udlandet, da der også i seneste vindue var bud efter ham fra Holland, men det sagde Horsens nej tak til.

Siden har han udtrykt, at han føler sig klar til at tage skridtet væk fra Danmark, og han vil ifølge B.T.s oplysninger gerne have det her skifte til Norge.

Spørgsmålet er, om den nyoprykkede jyske klub, der i weekenden kom flyvende fra start i Superligaen med en sejr over FC København, også kan lukke ned for Rosenborgs forsøg på at hente ham.

Hvis det lykkes klubben at overbevise Horsens om et salg, vil han blive holdkammerat med to andre danskere i Carlo Holse og Victor Jensen, der er lejet i Ajax.

Casper Tengstedt blev i seneste sæson topscorer for Horsens, da han bankede 15 mål ind i 1. division i sit første år som Horsens-ejet spiller.

Hans kontrakt med den gule fare løber i to år endnu.