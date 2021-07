Andreas Maxsø er nu kun et lægetjek fra at blive solgt.

B.T. kan afsløre, at Brøndby er nået til enighed med den russiske storklub FK Rostov om et salg af anføreren, og han skal fredag gennemgå lægetjek, inden transferen bliver en realitet.

Med lidt is i maven har Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, gjort en særdeles god forretning i Andreas Maxsø.

Brøndby-bossen hentede forsvarskrumtappen transferfrit i september 2019, og her under to år senere bliver Maxsø solgt for to millioner euro, 15 millioner kroner, efter 'CV' i første omgang afviste russernes første bud.

Andreas Maxsø skal fredag gennemgå lægetjek i FK Rostov. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Andreas Maxsø skal fredag gennemgå lægetjek i FK Rostov. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var 11. juli, at B.T. kunne berette om den russiske storklubs indledende forsøg på at hente den 27-årige midterforsvarer.

Dengang bød FK Rostov 1,5 millioner euro, hvilket er præcist det beløb, Andreas Maxsø ville kunne hentes for i september, hvor en frikøbsklausul aktiveres. En klausul, der kom med i kontrakten i 2019 for overhovedet at kunne lokke Maxsø til Vestegnen.

Brøndby afviste dog det første bud, men som B.T. kunne fortælle lørdag, har FK Rostov ikke villet opgive drømmen om Maxsø og har derfor forhøjet buddet til to millioner euro, 15 millioner kroner, og det har fået den danske mesterklub til at acceptere et salg.

Med til historien hører, at det russiske transfervindue endnu har åbent på den anden side af august, hvor det danske lukker, og derfor kunne Brøndby dels tjene lidt ekstra millioner kroner her og nu, og dels sender man en glad repræsentant for klubben videre i karrieren.

Carsten V. Jensen hentede Andreas Maxsø transferfrit. Nu sælges han for to millioner euro. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Carsten V. Jensen hentede Andreas Maxsø transferfrit. Nu sælges han for to millioner euro. Foto: Liselotte Sabroe

Som B.T. også har kunnet fortælle, har en anden russisk storklub i Rubin Kazan også meldt sig på banen med et bud, men det bliver FK Rostov, som trækker det længste strå.

Af samme grund spillede Andreas Maxsø ikke kampen søndag, da Viborg var på besøg på Brøndby Stadion, og siden er de sidste knaster faldet på plads, så han nu er så godt som solgt.