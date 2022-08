Lyt til artiklen

Endelig skete det.

Brøndby har købt sin angriber, og det er blevet ham, som lå nummer et på listen over emner – Ohi Omoijuanfo.

B.T. kan afsløre, at den norske angriber har skrevet under på en treårig aftale på Vestegnen og bliver købt for 1,2 millioner euro, det er 8,5 millioner kroner.

Skiftet fra Røde Stjerne blev meldt så godt som på plads af serbiske medier sent mandag aften, og som B.T. også kunne fortælle samme dag, havde de blågule lagt det sidste bud på bordet foran den 28-årige angriber, og han fik et døgn til at beslutte sig.

Det gjorde han så og rejste til København tirsdag morgen, hvor de sidste formaliteter blev gennemført.

Angriberen kom til Røde Stjerne i januar og har fortsat med at banke kasser ind med 12 mål i 24 kampe. Han scorede senest i weekenden, da han startede inde og kom først på måltavlen i 4-1-sejren over Javor-Matis.

I sidste sæson i Norge scorede han 27 mål i 29 kampe for Molde, og totalen i Eliteserien hedder 92 mål i 249 kampe.

Så det er en mand med mål i støvlerne, som er ankommet til Brøndby.