Med blot et par dage til, at sommertransfervinduet smækker i, spidser Brøndbys langstrakte angriberjagt for alvor til.

B.T.s transferpodcast, Transfervinduet, kan fortælle, at der snart kommer en afklaring på, om den norske angriber Ohi Omoijuanfo lander på den københavnske vestegn.

Brøndby har lagt et endegyldigt bud på bordet foran nordmanden, der lige nu tjener sine penge i serbiske Røde Stjerne. Det er et 'take it or leave it'-tilbud – Brøndby kommer ikke til at rykke sig.

Så lige nu ligger bolden hos den 28-årige nordmand, som skal beslutte sig, om han kan se sig selv i gult og blåt. Det forventes, at der kommer en afklaring inden for et døgns tid.

Skulle Ohi Omoijuanfo, der i øvrigt scorede for Røde Stjerne i weekenden, takke nej, forventes det, at Brøndby vil genoptage jagten på Silkeborgs Nicklas Helenius.

Brøndby har i det hele taget ikke haft meget held med at lande de nødvendige forstærkninger i dette transfervindue – men i podcasten vurderes det meget sandsynligt, at der kommer minimum to nye spillere inden onsdag midnat.

I mandagens episode af Transfervinduet vendte panelet blandt andet nyheden om, at FC København jagter den polske landsholdsangriber Krzysztof Piatek.

Og så er der et kæmpebud på en dansk angriber i England. Lyt med herunder: