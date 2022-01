Brøndby er klar med nyt blod til Superliga-holdet.

B.T. kan afsløre, at mestrene har købt forsvarsspilleren Frederik Alves og givet ham en kontrakt på 4,5 år.

Samtidig kan B.T. fortælle, at Superliga-klubben har betalt omkring en million euro for at købe den 22-årige midterforsvarer fri i West Ham, hvor han var for langt fra spilletid.

I Frederik Alves får Brøndby en spiller, som man har fulgt længe, da klubben ifølge B.T.s oplysninger også var interesserede i ham inden skiftet fra Silkeborg til West Ham for et år siden.

Det var bold.dk, der søndag formiddag som det første medie kunne fortælle, at Brøndby snart ville købe Frederik Alves.

Den handel er nu gået igennem.

Fredeik Alves var ifølge B.T.s oplysninger udset som Andreas Maxsøs afløser, da anføreren var yderst tæt på et skifte til franske Bordeaux, men det skifte blev som bekendt aflyst.

Brøndby har alligevel hentet den næsten to meter høje forstærkning.

Som B.T. også kunne afsløre lørdag, er svenskeren Carl Björk samtidig ved at være en mand, fodbolddirektør Carsten V. Jensen kan glæde de blågule fans med, da han søndag har været til lægetjek i Brøndby.

Carl Björk ankom med sin agent, Markus Rosenberg, i en Porsche for at ordne de sidste detaljer.