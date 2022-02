Det danske transfervindue er lukket, men der er stadig tæt på at være trafik ud af Superligaen for et af de mere velkendte navne.

Som B.T. kunne fortælle onsdag, havde AGF-profilen Patrick Olsen fået et tilbud fra den polske klub, KS Warta Poznan, mens B.T.s kilder i Polen også kunne mærke på vandrørene, at andre klubber fra Ekstraklasa lå på spring.

Nu kan B.T. så fortælle, at det er blevet mere konkret, da en anden bejler i form af Slask Wroclaw er kommet så langt i deres beslutning om Patrick Olsen, at han er meget tæt på et klubskifte.

Ifølge B.T.s kilder Polen køber Slask Wroclaw Patrick Olsen og udstyrer ham med en kontrakt til sommeren 2025, når de sidste detaljer er faldet på plads i dag.

Mens KS Warta Poznan kæmper for livet i bunden af den polske liga, er Slask Wroclaw et mere sikkert valg for midtbanespilleren, da klubben ligger i midten af rækken.

I efteråret mistede han sin plads på Superliga-holdet, efter han blot et år tidligere ellers var blevet købt dyrt ind i AaB, og klubben synes nu klar til at slippe ham helt.

»Der er muligheder, som han kigger på. That’s it,« sagde AGFs sportschef, Stig Inge Bjørnebye, onsdag, da B.T. spurgte ind til KS Warta Poznans tilbud til Patrick Olsen.



Siden da er den polske forbindelse bare blevet intensiveret med Slask Wroclaws kamp for at få Patrick Olsen, og et salg er nu yderst tæt på.



Det polske marked lukker først, når februar er slut.