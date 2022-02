AGF satte skabet på plads og viste muskler for blot halvandet år siden, da klubben hev den store pengepung frem og tog på rov i AaB.

Aarhusianerne gik ind i rollen som storebror med millioner i hånden og snuppede Patrick Olsen, den direkte konkurrents midtbanestjerne.

Med seks millioner kroner og udsigt til at tjene endnu flere af de lange måtte AaB modvilligt vinke farvel til Patrick Olsen.

Men AGFs prestigekøb er på blot et år blevet det modsatte.

I efteråret var han ikke længere sikker på holdkortet, for da AGF i sommerens transfervindue sikrede sig Mikael Anderson for et endnu større beløb, 15 millioner kroner, stod skriften på væggen tydelig for Patrick Olsen.

Og nu er den 27-årige profil på vej væk. Langt væk fra Superligaen.

AGFs sportschef, Stig Inge Bjørnebye, har over for Discovery fortalt, at han er i dialog med en unavngiven klub om et skifte for Patrick Olsen, og nu kan B.T. afsløre, at spilleren i disse dage tygger på et tilbud fra den polske klub KS Warta Poznan.

»Jeg kan ikke bekræfte, at der er et bud. Der er muligheder, som han kigger på. That’s it,« siger Stig Inge Bjørnebye kort inden, han steg på flyet, der skulle bringe ham ned til Alicante, hvor Superliga-holdet har træningslejr.



Er det Warta Poznan?



»Jeg be- eller afkræfter aldrig rygter om transfers. Dem er der tusindvis af.«



Samtidig med Warta Poznans henvendelse på Patrick Olsen kan B.T. fortælle, at andre polakker pønser også på at hente midtbanespilleren, der har kontrakt med AGF i tre og et halvt år endnu.



Transfervinduet i Polen lukker først med udgangen af februar.