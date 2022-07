Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En drøm gik i sidste uge i opfyldelse for Andreas Bruus, da han blev solgt til den franske Ligue 1-klub Troyes.

Brøndby-drengen har taget en atypisk vej til en de største ligaer, da han for blot få år siden lignede en mand, der havde svært ved at få et gennembrud på øverste niveau i Danmark.

I 2018 var han således forbi Roskilde i 1. division uden den store succes som angriber, men så trådte den dengang nye Brøndby-træner Niels Frederiksen til og gav ham chancen på højre wingback-positionen.

Resten er historie, for nu skal han ikke længere køre til Thisted og møde halvtidsprofessionelle spillere, men mod Paris og duellere mod de bedste stjerner i verden.

»Det bliver fedt at spille mod Messi og Neymar. Helt vildt endda. Jeg har gået og fablet om derhjemme, at det vil være det største i fodbold at møde de helt store spillere, og nu sker det. Og så skal jeg ud og måle min hurtighed mod Mbappé, selv om det nok bliver lidt svært,« siger Andreas Bruus med et grin.

Men han har nu noget at have det i. I sidste sæson blev han målt til at være den hurtigste spiller i Superligaen med en topfart på 36,5 km/t, mens den hurtigste i de bedste rækker var Kylian Mbappé med en topfart på 38 km/t.

Det er ikke hvert år, at en 23-årig dansk Superliga-spiller skifter den bedste række i Danmark ud med en top fem-liga, og det gør Andreas Bruus stolt, at han er en af få, der bryder muren.

»Jeg er da også stolt over at komme direkte fra Brøndby til en af de bedste ligaer i verden og spille mod nogle af de bedste spillere i verden. Det er et stort spring, og det er jeg ydmyg omkring, men jeg er samtidig helt sikker på, jeg kan bidrage til holdet med fart, hårdt arbejde og ærgerrighed – og med min vilje. Det går hånd i hånd. Jeg skal både lære og levere her i Troyes,« forklarer han og fortsætter om skiftet:

»Det var min drøm at komme til udlandet og allerhelst naturligvis til en top fem-liga med nogle af de vildeste verdensstjerner – og til en klub, der virkelig vil mig, hvor det er planen, at jeg skal spille med det samme – og hvor jeg kan udvikle mig.«



Prisen på Andreas Bruus landede ifølge B.T.s oplysninger på 11 millioner kroner, og Troyes har gjort et stort nummer ud af at vise spilleren, at klubben virkelig vil ham.

»De har fremlagt en rigtig god plan for mig. De ser mine kvaliteter, og så er det en grundtanke for klubben, at de vil udvikle mig til at blive endnu bedre. Jeg føler, det er en perfekt klub for mig til at udvikle mig, og så tror jeg på, at jeg samtidig kan hjælpe holdet fremad i ligaen,« lyder det om skiftet til den franske klub, som er en del af et stort og kendt konsortium.

City Football Group, der også ejer Manchester City blandt en række klubber, købte i 2020 Troyes og rykkede i samme sæson op. I sidste sæson sluttede klubben som nummer 15 i rækken, og det kan mærkes, at der er en stor og ambitøs ejer bag Troyes, bemærker Andreas Bruus.

»Først og fremmest virker klubben utroligt godt organiseret. De bygger stille og roligt klubben op til at ville gøre alting mere professionelt og blive en endnu mere international klub. Jeg mærker klart, at selv om Troyes er ret ny i Ligue 1 i denne omgang, så har klubben ambitioner om at udvikle sig – og har helt sikkert chancen for at gøre det med City Football Group i ryggen,« forklarer han og tilføjer om sin interesse for fransk fodbold:

»Jeg har faktisk fulgt Ligue 1 i et stykke tid, fordi det var en liga, jeg rigtig gerne ville skifte til, så jeg er meget godt orienteret om ligaen, og så mødte vi jo Lyon i Europa League. Der er en god bredde i ligaen, og topholdene har naturligvis høj, høj international topklasse, og det er jo klart, når det er en af verdens fem største ligaer.«

»Det er i mine øjne fodboldmæssigt en meget komplet liga. Der er naturligvis masser af teknik i fransk fodbold, men der er også mange dygtige og meget atletiske spillere – og så er der mange pivhurtige folk. Jeg har jo selv fart i fødderne, så jeg kan godt lide den måde, man spiller hurtigt fremad på. Jeg glæder mig til at måle mig selv med de andre spillere i ligaen, for man skal have hele pakken for at klare sig i Frankrig.«

»Omvendt tænker jeg også, at hvis man kan spille i Ligue 1, så er man god og har så forskellige værktøjer, at man kan fungere overalt senere i karrieren.«

Andreas Bruus har skrevet under på fem år i Troyes.