Han er både gammel og god nok.

Og han har gjort en rigtig flot entre på Løvernes Superliga-hold.

Værre ser det ud sydpå, hvor en tidligere landsholdsspiller og klublegende ikke ligner manden, som får rettet op på den synkende Haderslev-skude.

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

Her kommer Roony Bardghji

Jeg har et mantra, når jeg kommenterer fodbold: Er du god nok til at være med, er du også gammel nok til at blive bedømt. Det irriterer mig nogle gange voldsomt, når unge spillere blive hypet til det ulidelige og nærmest får 'frit lejde' til at lave fejl, fordi de jo er så unge.

Set i det perspektiv har det derfor været en fornøjelse at se, hvordan Roony Bardghji har gjort sin entré på FC Københavns hold. Den 16-årige svensker er ikke kommet bare for at spille med. Han er kommet for at gøre en forskel.

Roony Bardghji har ikke behov for at blive pakket ind i vat og velment verbal beskyttelse fra sine tidligere ungdomstrænere. Næ, Roony er både gammel nok og god nok. Det viste han til fulde med sit opportunistiske pragtmål mod AaB. Væk med de gamle. Her kommer jeg.

Vikar uden virkning

Det er ikke Simon Poulsens skyld, at Sønderjyske roder rundt i bunden af Superligaen. Men derfor havde jeg alligevel håbet på en større effekt af, at den mangeårige landsholdsspiller og klublegende i Sønderjyske blev forfremmet fra assistent til cheftræner efter fyringen af Michael Boris. For der har ingen været.

Sønderjyske har virket præcis lige så handlingslammede som i efterårets øvrige kampe. Under Simons Poulsens ledelse er det blevet til to nederlag mod Vejle og AaB samt et uafgjort resultat mod Viborg FF, der allerede efter en halv time blev reduceret til ti spillere.

At puste liv og selvtillid ind i den aktuelle spillertrup var ikke nogen nem opgave. Men Simon Poulsen løste den heller ikke. Nu skal han som minimum sørge for, at Sønderjyske ikke ryger ud af pokalen mod Hvidovre.