Brøndby IF lægger som den første danske klub pres på DBU og kræver handling i forhold til Qatar-problematikken, der har fyldt meget de seneste uger.

Det sker på baggrund af klubbens fans, der går skridtet videre og forlanger en boykot af VM-slutrunden i ørkenstaten næste sommer.

»I dag hersker der ikke tvivl om, at den kraftige kritik som arbejdernes forhold i Qatar har fået de seneste år, har vist sig berettiget. Der kan desværre heller ikke herske tvivl om, at processen ledende op til valget af Qatar som VM-vært tilbage i 2010, ligeledes er stærkt kritisabelt,« skriver klubben på sin hjemmeside og fortsætter:

»Brøndby IF tager kraftig afstand til begge disse forhold, og mener ligesom klubbens fans, at de idealer fodbolden, som sport er bygget på, i den grad er blevet svigtet.«

Derfor opfordrer klubben også til, at der bliver handlet, men går ikke dog ikke så langt som at forlange en boykot.

»Brøndby IF opfordrer på denne baggrund DBU til snarest at indgå i yderligere dialog med fans, samarbejdspartnere og andre nationale forbund, så man i en fælles indsats kan bidrage til at skabe forandring i Qatar, og ikke mindst sikre, at Danmark bidrager væsentligt til at fremtidens valg af værtsbyer, og værtslande i idrættens verden ikke ender i et scenarie, som det vi oplever med VM i Qatar 2022.«

Det er Brøndby IF's to markante fangrupper, Brøndby Support og Fanafdelingen, som tirsdag har offentliggjort en udmelding med et opråb til både Brøndby og DBU.

»Vi, Brøndbyfans samlet i Brøndby Support og Fanafdelingen, opfordrer DBU til at samle en række nationale forbund og boykotte VM i Qatar. En anden model er, at DBU alene sender den sportslige sektor, undlader at facilitere billetsalg og markere modstanden ved hver kamp,« skriver de blandt andet.

Herrelandsholdet var før kampen mod Moldova i VM-kvalifikationen iført særlige trøjer for at markere utilfredshed med menneskerettighedsforholdene i Qatar.

Brøndby skriver samtidig, at man fortsat vil have dialog med klubbens forskellige fangrupper om debatten.

Klubben er den første Superliga-klub, der offentligt forholder sig kritisk til VM-slutrunden i Qatar.

En begivenhed, der har fået ekstrem opmærksomhed på grund af de dårlige arbejdsvilkår for migrantarbejdere. Engelske The Guardian skrev tilbage i februar, at mere end 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i Qatar, siden ørkenstaten fik tildelt VM-værtskabet i december 2010.

VM til næste år skal efter planen spilles fra 21. november til 18. december. Det bliver den første VM-slutrunde nogensinde, der ikke bliver afviklet om sommeren.