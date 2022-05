Han vidste godt, at det var irriterende.

Om det var det drilske smil i mundvigen, eller om han registrerede FCK-assistent Jacob Neestrups tydelige irritation, skal forblive usagt.

Men irriterende var han. I hvert fald ifølge FCK.

For i topbraget i Herning klappede FCM-træner Bo Henriksen løs i overdrevet stil, så det næsten drev FCK-bænken til vanvid over larmen og de bevidste bevægelser. Lidt lir og krydderi fra den energiske træner, der elsker at tirre.

Cheftræner Bo Henriksen , FC Midtjylland og Cheftræner Jes Thorup , FC København. Superligakampen imellem FC Midtjylland og FC København i Herning, søndag den. den. 1 maj 2022. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde Vis mere Cheftræner Bo Henriksen , FC Midtjylland og Cheftræner Jes Thorup , FC København. Superligakampen imellem FC Midtjylland og FC København i Herning, søndag den. den. 1 maj 2022. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde

Jacob Neestrup virkede ret irriteret - hvor meget energi bruger du på at prøve at provokere?

»Jeg kunne da aldrig finde på at provokere, jeg er et sødt og rart menneske, der gerne vil have, at mennesker har det godt… efter kampen,« lyder det med slet skjult ironi fra Henriksen, der fortsætter:

»I kampen er der en krig, og så er det sådan, det er. Der er den lir, der skal være. Og de kneb, vi kan bruge til at irritere hinanden lidt. Og de prøvede også irriterer mig, og det skal de jo også gøre. Det er fair nok. Det kan jeg godt lide. Det er jo fodbold, for fanden. Så alvorligt behøver det heller ikke at være, end at vi kan lave lidt sjov og ballade.«

Men der blev klappet igennem.

»Ja, det blev der. Jeg har også lidt ondt i hænderne,« smiler han.

Henriksens FCK-kollega og gamle skolekammerat Jess Thorup er dog lidt mere diplomatisk omkring klapperiet.

»Jeg er glad for, at vores bænk, min stab, koncentrerer sig om det, der sker inde på banen og ikke lægger pres på alle mulige andre steder. Det er ikke vores fokus. Vi fokuserer på det, der sker på banen,« siger Thorup.

Han er heller ikke overrasket over, at Bo Henriksen lægger pres på ved at sige, at Midtjylland kan vinde mesterskabet, hvis de vinder de sidste fire kampe. På trods af at være tre point efter FCK.

»Det skal han jo tro på. Ellers kan han jo lige så godt stoppe med at spille. Det undrer mig sådan set ikke. Vi er helt bevidste om, at der er fire svære kampe tilbage. Der er 12 point. Alt kan ske i fodbold. Jeg kan godt huske, da vi var bag Midtyjlland. Nu er vi tre foran. Vi har kun ét mål, og det er for at få så mange point som muligt i de sidste fire,« siger Thorup.

Han påpeger, at han ikke var helt tilfreds efter 0-0-kampen, men det hele er i københavnernes hænder nu.

Og for Thorup var øjeblikket, hvor Kamil Grabara reddede Nicolai Boilesens bagdel i første halvleg et godt billede på situationen lige nu.

»Det er et godt signal og tegn på, hvor vi er henne lige nu. Vi giver ikke op uanset, hvor håbløst det ser ud. Jeg tror, de fleste havde set den bold inde, og Kamil (Grabara, red.) kaster sig, han når at få den i hovedet, foden ind på stolpen, ja, det hele. Vi giver ikke op,« siger han.

Næste opgave for FCK er ærkerivalerne fra Brøndby næste søndag.