Mandag skete det, der har været en mulighed for FCM-spilleren Aral Simir, eller om man vil en risiko for dansk fodbold, da det store talent blev landsholdsudtaget på U21-niveau.

Desværre kan man for os i Danmark sige, at Tyrkiet ser ud til at vinde slaget om ham, selv om han først vil blive låst, hvis han spiller A-landsholdsfodbold.

Som B.T. kunne fortælle allerede i januar, har det tyrkiske fodboldforbund været forhippet på at gøre ham til deres landsholdsspiller, og det er altså lykkedes med udtagelsen.

Nu fortæller 19-årige Simsir, der er født i Danmark, hvorfor han har besluttet at repræsentere det land, hans forældre kommer fra.

»Det er et valg, der kommer en gang i livet. Det var bedst for mig. Mine rødder er fra Tyrkiet, og det har selvfølgelig haft en stor betydning for mit valg,« siger Aral Simsir.

»Min familie og jeg sætter meget pris på at være i Danmark, der er slet ikke noget der. Der er bare en helt vild stor ære i at repræsentere et så stort land som Tyrkiet. Alle i min familie er stolte. Min far, min mor, min bror, onkler, kusiner. Det er alle sammen, og det er det vigtigste,« forklarer han.

Simsir har spillet på en række danske ungdomslandshold fra U16 til U19 og fortæller, at han også har talt med DBU denne gang.

»Jeg var i dialog med DBU for nogle uger siden, og de ønskede mig held og lykke med beslutningen. Der var ikke noget pres for at vælge det ene frem for det andet, men forståelse for mit valg, så det er jeg selvfølgelig glad for.«

Aral Simsir. Foto: Jonathan Moscrop Vis mere Aral Simsir. Foto: Jonathan Moscrop

Fra tyrkisk side er der imidlertid blevet gjort et stort benarbejde for at overbevise den unge spiller.

Som B.T. også kunne fortælle i vinter, har Aral Simsirs navn i tyrkisk landsholdssammenhæng været varmt som et kebabspyd, siden han i november var en af hovedarkitekterne i FC Midjyllands U19-holdssejr i UEFA Youth League, hvor den danske klub smadrede Trabzonspor med 10-2.

»Jeg snakkede med U21-landstræneren efter Trabzonspor-kampene i Youth League, og det er selvfølgelig noget, jeg har drømt om, og han var bare meget positiv. Alle skal selvfølgelig sige, hvad man som person gerne vil høre, men jeg fik bare en anderledes følelse, og den var rar. Jeg var 100 procent overbevist om at ville spille for Tyrkiet.«

»Nu er jeg udtaget, og det er selvfølgelig rart, men jeg skal stadig vise, hvorfor jeg er blevet det. Jeg er ikke bare tilfreds med at blive udtaget til det tyrkiske U21-landshold. Jeg skal også ind og trykke igennem. Jeg skal vise, hvad Aral kan, og hvad han står for,« lyder det i ren Zlatan Ibrahimovic-stil fra den kreative offensivspiller.

Som faktisk kunne have boet og spillet i Tyrkiet for netop mesterholdet Trabzonspor nu, hvis nogle sidste detaljer var gået i orden.

Trabzonspor lagde i januar et bud på næsten 20 millioner kroner for Aral Simsir, men kunne efter lang tids forhandlinger ikke blive enig med FC Midtjylland om betalingsbetingelserne, og så faldt den store transfer til jorden.

»Det var første gang for mig, at der var et stort bud. Jeg kunne næsten ikke være i mig selv. Til at starte med tænkte jeg meget over det og var meget desperat efter at få det til at ske,« siger han og fortsætter:

»Men efter to, tre uger fokuserede jeg bare på min træning og tænkte, at hvis det sker, så sker det, og hvis det ikke gør, så gør det ikke. Det gjorde det ikke, men det var selvfølgelig fedt, at der var et officielt tilbud fra den klub, der blev tyrkisk mester,« lyder det fra Aral Simsir, som ikke lægger skjul på, at han har meget store ambitioner:

»Inden for de næste to, tre år skal jeg være i en af de største ligaer i verden. 100 procent.«

Talentet har han utvivlsomt, nu vil han vise det for sig selv og dem, han har nærmest.

»Jeg har mange planer, og det vigtigste for mig er, at jeg prøver at gøre det her værd for min familie. Jeg har brugt fem år, hvor jeg kun har fokuseret på fodbold og været væk fra familien. De år skal ikke være spildte.«

»Og så vil jeg så gerne inspirere de mange indvandrere i Danmark og være et forbillede for dem.«

Men først skal han slå til på seniorplan, og derfor tog han i marts til norsk fodbold, hvor oprykkerklubben Jerv stod klar med den spilletid, han ikke kunne få på FC Midtjyllands Superliga-hold.

Omstillingen har været overraskende nem, men uden for banen erkender Aral Simsir, at han har skullet vænne sig til et mere ensomt liv.

»Det er jo første gang, at jeg flytter til udlandet for mig selv, og jeg har et stærkt bånd til mine forældre, så jeg synes, at jeg har vænnet mig til det, hurtigere end jeg havde regnet med.«

»Jeg var også lidt ‘shaky’ i forhold til, om jeg ville herover, for det var også et anderledes liv uden for fodboldbanen, jeg skulle i gang med. Men jeg er rigtig glad for det og har kun positive følelser omkring det nu,« siger han og sætter flere ord på sit skifte:

»Det er noget helt andet, selv om jeg har været i FC Midtjylland i fire år. Men jeg fik ikke den spilletid, jeg synes, jeg fortjente og regnede med i FC Midtjylland, så en af de helt store faktorer for, at jeg er glad for at være her, er, at jeg spiller. Min rolle på holdet betyder meget.«

»Men jeg vil også sige, at jeg på en måde er ensom. Jeg prøver at være så social som muligt med de andre på holdet, men det er jo ikke de samme venner, som man har hjemme i Danmark. Så grunden, til at det ikke er så slemt igen, er, at jeg spiller og er del af holdet,« forklarer Simsir, der har kontrakt med FC Midtjylland helt frem til sommeren 2025.

Planen er da også, nu hvor skiftet til Trabzonspor ikke blev realiseret, at han skal slå til hos de nykårede danske pokalmestre, når lejeaftalen med Jerv udløber ved årsskiftet.

»Det er noget, jeg faktisk går og spekulerer meget på. Jeg vil have mit gennembrud i FC Midtjylland, men man vil også altid et bedre sted hen og til en større klub.«

Foreløbig skal han spille landsholdsfodbold for et land, der er meget større end Danmark med sine næsten 85 millioner indbyggere.

Danmarks og Tyrkiets U21-landshold mødes i juni.