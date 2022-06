Lyt til artiklen

AGF's svenske back Eric Kahl troede ikke sine egne øjne, da Jack Wilshere kom ind i omklædningsrummet på Fredensvang.

Den unge svensker er kæmpe Arsenal-fan, og nu sad han pludselig i samme omklædningsrum som en Arsenal-legende, og han skulle sågar også spille på hold med ham.

»Det var fuldstændig vanvittigt, da han kom. Jeg har ikke sagt det før, men jeg er Arsenal-fan, så for mig var det helt vildt. Jeg kunne ikke tro det,« siger Kahl til Fotbollskanalen og fortsætter.

»Jeg blev helt starstruck, da han lige pludselig sad ved siden af mig i omklædningsrummet. Det var virkelig sjovt. Han er en fantastisk person, og jeg har kun gode ting at sige om ham.«

Eric Kahl har spillet fast i den seneste sæson, hvor David Nielsen har foretrukket ham på venstreback foran blandt andre Oliver Lund.

Han er også en fast del af Sveriges U21-landshold, og han er også samlet med landsholdet lige for at spille kvalifikationskampe til U21 EM.

Hvad der skal ske med Jack Wilshere fra næste sæson er uvist, men han har tidligere fortalt, at han er interesseret i at blive i AGF, hvis klubben vil beholde ham.

En ting er helt sikkert, og det er, at AGF skal have en ny cheftræner, efter man valgte at stoppe samarbejdet med David Nielsen.