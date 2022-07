Lyt til artiklen

Først var der stor uenighed, nu er FC København og Nicolai Boilesen alligevel tæt på at fortsætte samarbejdet.

Med under et år tilbage af aftalen er stjernespillerens kontrakt en højt prioriteret sag i Parken, og som B.T. kunne fortælle allerede i maj, har dialogen været i gang i et godt stykke tid.

Den begyndte dog med to fronter, der var langt fra hinanden.

FC Københavns sportsdirektør, Peter Christiansen, sværger til præstationsbetingede kontrakter – dog med gedigne grundlønninger set med Superliga-øjne – men det tilbud, han i første omgang lagde på bordet foran Nicolai Boilesen-lejren, blev fra deres side anset for at være af en væsentlig forringet karakter.

Det blev derfor afvist.

Siden gik parterne på sommerferie med mesterskabschampagne i hånden, og stemningen i forhandlingslokalet har også hævet sig flere niveauer.

Så meget, at en ny aftale altså er tæt på at blive en realitet, efter FC København ifølge B.T.s oplysninger har forbedret det første tilbud.

Udviklingen sker kun få dage efter, at den tyrkiske journalist Ertan Süzgün på Twitter kunne afsløre, at Nicolai Boilesen render rundt med en klausul, der nu er halv så stor som den, B.T. kunne løfte sløret for sidste sommer.

Den nye klausul stemmer overens med B.T.s oplysninger.

Nu er situationen imidlertid en helt anden med den genfundne kærlighed og tro på en fælles fremtid mellem FC København og viceanføreren.