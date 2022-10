Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er 14 erfarne forretningsmænd – det må være fyldestgørende at sige det nu.«

Sådan lød den nogen hemmelighedsfulde melding fra podiet, da Brøndby IF fredag slog et pressemøde stort op og præsenterede en ny forestående ejer i form af amerikanske Global Football Holdings.

Det er allerede kendt via bilag fra Brøndbys offentliggørelse, at den stærkt kritiserede Blackstone-rigmand David Blitzer er en af frontmændene, det samme med hans forretningsforbindelse Robert Karr samt Arctos Partners – der er en kapitalfond med fokus på sportsinvesteringer.

Men hvem og hvordan de resterende pladser i GLH går til – det blev slet, slet ikke slået stort op – og Brøndby-formand Jan Bech Andersen og Global Head of Football i netop GLH, Scott McLachlan, nægtede altså at gøre den brede offentlighed kendt om, hvor penge til købet af en af Danmarks største klub kommer fra.

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

»Det er omkring 14 personer, der investerer på tværs af vores netværk af klubber,« fulgte McLachlan op på sit citat fra indledningen og tilføjede en noget bemærkelsesværdig forklaring for en mand, der leder GLH:

»Det er meget simpelt. Jeg kan ikke huske 14 navne, hvis jeg skal være ærlig. Det er mange navne at skulle huske.«

Den snart tidligere majoritetsejer og fortsættende formand, Jan Bech Andersen, forsøgte dog at overbevise om, at der intet fordækt er over ikke at sætte navne på de nye ejere.

»Jeg kan ikke se, at navnene er relevante. Det er en privat gruppe af mennesker, der investerer i sport. Der er ikke noget at skjule. Det kan jeg sige. Vi er jo et børsnoteret selskab,« lød det fra Jan Bech Andersen, som stiller sig 100 procent på mål for de personer, han og hans team 'grundigt' har undersøgt inden handlen.

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

»Offentligheden må gerne vide, hvem det er. Det er GFH, men det er jo et privat selskab. Jeg kan ikke se, hvorfor de individuelle navne gør en forskel, når jeg på selskabet, bestyrelsen og direktionens vegne kategorisk kan sige, vi står inde for de mennesker.«

»Alle bokse er ticket af – der er fuld transparens,« sagde Jan Bech, der også fremhævede, at Divisionsforeningen har sagt god for de nye ejere.

Ét af navnene, som er kendt – det er den stærkt kritiserede David Blitzer, der har tjent mange af sine penge på sit arbejde for kontroversielle Blackstone.

Ham er Jan Bech Andersen glad for at have med om bord.

Den amerikanske rigmand David Blitzer. Foto: Julio Cortez Vis mere Den amerikanske rigmand David Blitzer. Foto: Julio Cortez

»Han er en del af ejerskabet, og jeg ved godt, at hans navn står blinkende i neon. Men han er jo bare en af de 14 shareholders, der er. Han er en af de største, og jeg har talt med ham.«

»Han er super excited, og han tænker hele tiden på sport,« lød det fra Jan Bech, der tilføjer, at han har haft gode samtaler med Blitzer om det forestående køb af Brøndby.

Overfor Tipsbladet kalder formanden for Transparency International, Jesper Olsen, det et stort problem, at Brøndby ikke vil ud med, hvem de nye ejere er.

I Danmark skal man oplyse ejerstrukturen i sin virksomhed, hvis ejerne er danske – men med udenlandske ejere kan man ikke afkræve en oversigt over ejerkredsen.

GFH er registreret i den amerikanske stat Delaware, der er kendt som et såkaldt skattely – netop det, så Jan Bech Andersen ikke noget problem i på fredagens pressemøde, lød det.