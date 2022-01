Wrestlerlegenden Tammy Sytch er havnet i en meget alvorlig situation.

Hun er nemlig blevet anholdt. Det skyldes, at hun har truet sin partner på livet, mens hun havde flere sakse i hænderne. Det skriver det britiske medie The Sun.

Men det stopper ikke her. Den 49-årige amerikaner er således også sigtet for at have fremsat terrortrusler.

Heldigvis gjorde Tammy Sytch ikke alvor af sin trussel, og den unavngivne mand slap derfor uden skader. Alligevel er den tidligere wrestler stadig i ordensmagtens varetægt.

The Sun skriver, at Tammy Sytch var påvirket af både alkohol og narkotika, da hun viftede med saksene og råbte, at hun ville slå sin partner ihjel.

Det er desværre ikke første gang, at wrestlerlegenden ikke kan opføre sig oordentligt. Hun har været på kant med loven flere gange, efter hun stoppede sin aktive karriere.

I 2019 blev Tammy Sytch eksempelvis anholdt af politiet for sjette gang, da hun drak alkohol, mens hun var påvirket af narkotika.

Amerikaneren fik sin wrestler-debut i 1993, og hun blev en del af sportens Hall of Fame i 2011. The Sun tilføjer afsluttende, at hun anses for at være den første rigtige diva i WWE-organisationen.