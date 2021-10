Hun er den mest vindende gymnast nogensinde – den største, der er og nogensinde har været i sporten.

Men lige nu er Simone Biles ikke i nærheden af at kunne gøre det, hun plejer. Det fortæller den 24-årige verdensstjerne i et ærligt interview to måneder efter, hun trak sig fra flere discipliner ved OL i Tokyo, fordi hun kæmpede med mentale problemer.

»Det er ikke det samme,« siger superstjernen i programmet 'Today', mens hun kæmper for at holde tårerne tilbage.

»At gøre noget, jeg har gjort for evigt, og bare ikke kunne gøre det på grund af alt, hvad jeg har været igennem, er virkelig tosset, fordi jeg elsker denne sport så meget. Det er svært. Undskyld.«

Det var allerede op til OL, at amerikaneren følte sig mere og mere utilpas, da hun blev bevidst om det mentale pres, hun ville lide under.

Men det var først under OL-konkurrencen med USAs kvindehold i finalen, at det gik op for hende, hvor galt det egentlig var.

Biles blev ramt af twisties, som er et fænomen, hvor forbindelsen mellem en atlets bevidsthed og krop bliver kappet. Noget, hun stadig kæmper med.

»Jeg er stadig bange for at lave gymnastik,« fortæller gymnasten, der fortsat ikke ved, om hun vil stille op ved OL i Paris i 2024.

Simone Biles trak sig fra flere discipliner ved OL i Tokyo. Foto: LOIC VENANCE

Hun er dog overbevist om, at hun på et tidspunkt vil vende tilbage til sit vanligt høje niveau.

Simone Biles har tidligere fortalt, hvordan hun er en del af et yderst mørkt kapitel i amerikansk gymnastiks historie.

Her stod hun og flere andre frem og fortalte, hvordan de var blevet seksuelt misbrugt af holdlederen og lægen Larry Nassar. I alt er der tale om mere end 200 ofre, der for nylig blev tildelt 2,66 milliarder kroner i erstatning.

Og mens det lige nu ikke rigtig fungerer for Simone Biles på gymnastikgulvet, er hun glad for, at hun kan være en leder for alle dem, der var udsat for overgrebene.

»Jeg er glad for at være en stemme for dem. Vi går igennem vores egne ting. Det er hårdt.«

Simone Biles var en af de helt store oplevelser ved OL i 2016, da hun vandt fire guldmedaljer og en bronzemedalje.

Forud for OL i Tokyo var hun spået til at øge den medaljehøst markant, men med adskillige afbud endte det med én sølvmedalje og to bronzemedaljer.