En forfærdelig og tragisk ulykke har ramt familien Balkind fra USA.

For øjnene af sin far og en masse andre mennesker fra to skoler var 10.klasseeleven Teddy Balkind torsdag aften involveret i et kollision, der endte med at koste ham livet.

Det var i en ishockeykamp på skolen St. Luke’s School, at Teddy Balkind i løbet af kampen mod Brunswick School faldt og var så uheldig, at en modstander tæt på ikke nåede at stoppe – hans skøjte ramte Balkind ved nakken og gjorde fatal skade.

På hospitalet blev den unge dreng erklæret død.

»I går mistede vi en yndig, ung mand i en tragisk ulykke,« skriver skolen i en meddelelse til de medstuderende, ifølge New York Post.

»Såvel St. Luke’s School og Brunswick School er i chok, og vi prøver at støtte vores elever og familierne. Skolens eneste fokus i øjeblikket er at tage hånd om de knuste mennesker,« tilføjer skolen.

Også Brunswick School har udsendt en meddelelse om dødsfaldet.

»Tragedier som denne er svære at komme igennem og umulige at forstå. Vi vil gøre, hvad vi kan i de kommende dage og uger for at hjælpe og støtte alle i og omkring vores egen og St. Lukes' skole,« lyder det.

Fredag middag var der en ceremoni for Teddy Balkind ved hans skole.