En lang transfersaga er forbi, og nyrige Newcastle kunne fredag annoncere, at klubben har købt landsholdsbacken Kieran Trippier i Atlético Madrid.

Det vurderes, at den engelske klub med de mange saudiarabiske millioner i ryggen har betalt mere end 100 millioner kroner for at få ham til bundholdet i Premier League.

Men det er noget helt andet, der har fået den store opmærksomhed på de sociale medier.

Nemlig det officielle præsentationsbillede af spilleren.

Her rammer Kieran Trippier nemlig helt forbi, da han på billedet med Newcastles trøje skal pege på logoet, som fodboldspillere så ofte bliver bedt om at gøre i de situationer.

I stedet for at pege på klubbens mærke over venstre side af brystet retter han opmærksomheden mod skulderen, og det er folk flade af grin over.

Se her:

pic.twitter.com/WNAoVkeb0O — luke tarr (@luketarr) January 7, 2022

Heldigvis skal han som markspiller næsten ikke bruge sine hænder.