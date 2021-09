DM i triatlon blev i weekenden overskygget af en alvorlig ulykke lørdag.

Det gik galt efter et styrt i det såkaldte aspirantræs, hvor aldersgruppen spænder fra 12 til 20 år. Flere ambulancer, politi samt en helikopter var i aktion efterfølgende.

Seks mand røg i asfalten, og styrtet var så alvorligt, at fem af atleterne måtte på hospitalet, mens en atlet fortsat er indlagt med alvorlige kvæstelser.

Løbet samt det efterfølgende eliteræs for den voksne aldersgruppe blev aflyst.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

B.T. har været i kontakt med Morten Fenger, der er sportschef og direktør i Triatlon Danmark. Han var til stede, da det uhyggelige styrt fandt sted. Efterfølgende har forbundet iværksat krisehjælp til dem, der måtte have brug for det for at bearbejde hændelsen.

»Det var en meget voldsom oplevelse. Vi har aktiveret den krisehjælp, der kan gives. Jeg ved, flere har gjort brug af det, og flere af mine medarbejdere er iblandt. Det var ikke et rart syn. Et er at se et voksen menneske styrte... Det har jeg også selv prøvet. Men at se børn.. Det er en stærk oplevelse,« siger Fenger til B.T.

Fenger var et stykke fra selve ulykkesstedet.

»Der var flere, der pludselig råbte 'der er styrt!'. Jeg stod 600 meter fra stedet, da det skete, og på under fem minutter var der den første ambulance. Det skete på en helt lige vej, og vi ringede 112 med det samme,« fortæller han.

Det stod hurtigt klart, at det var nødvendigt at trække stikket på arrangementet.

»Det sker, at folk styrter, men da sagens alvor gik op for os, så gik der 3-4 minutter, og så stoppede vi løbet. Det var der fuld forståelse for det hele vejen rundt. Vi så i sommer, hvordan landsholdsspillerne blev sendt på banen efter Christian Eriksens hjertestop, og vi kunne ikke sende folk i aktion efter det uheld,« siger Fenger.

Man er så småt i gang med at danne sig et overblik over, hvad der gik galt.

»Vi har ikke et overblik endnu. Der var ingen, der så det tæt på. Atleterne gjorde selvfølgelig, men de skal have lov at få det på afstand. Vi har fået nogle vidnesudsagn fra konkurrenterne, men de har ikke været helt enslydende, så vi arbejder stadig på sagen,« siger han og tilføjer:

»Vi går altid meget op i sikkerheden, men der er altid selvransagelse. Skulle vi have gjort noget anderledes? Det ved jeg, flere af mine medarbejdere har tænkt og derfor også snakket med en krisepsykolog om,« siger han.

Fenger fortæller, at han søndag ikke kender atletens tilstand, da man har valgt at give familien ro. Seneste melding fik han lørdag, da atleten skulle til at opereres.