Den tidligere NFL-spiller Colt Brennan er afgået ved døden i en alder af 37 år.

Det skete tilbage i maj, men det er først nu, at dødsårsagen er kommet frem. Colt Brennan døde af en overdosis af flere farlige stoffer.

Det skriver TMZ Sports.

Den tidligere NFL-spiller var på afvænning for narkotikaafhængighed i South Carolina, da han pludselig faldt om.

Ifølge det amerikanske medie blev han hastet til det nærmeste hospital, men hans liv stod desværre ikke til at redde.

En undersøgelse, som netop er afsluttet, har konkluderet, at det var et uheld, at Colt Brennan tog så mange stoffer, at det endte med en overdosis.

Et af de stoffer, som blev fundet i Colt Brennans krop, var fentanyl. Det er et smertestillende stof, som virker omkring 100 gange stærkere end morfin.

TMZ Sports tilføjer, at det på nuværende tidspunkt er uklart, om amerikaneren fik stoffet fra sin læge, eller om han tog det af egen fri vilje.

Den nu afdøde sportsudøver blev en del af NFL tilbage i 2008, hvor han blev valgt i sjette runde i den såkaldte draft. Derefter spillede han i både Washington og Oakland, inden karrieren fortsatte i Canada.

Mediet skriver afsluttende, at man ikke har hørt det sidste i sagen om Colt Brennans tragisk død tilbage i maj.