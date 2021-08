Russisk skisport er blevet ramt af en kæmpe tragedie.

For den blot 16-årige skiløber Dinara Gadzjieva er død efter en ulykke 9. august.

Det er dog først nu, at ulykken er blevet beskrevet i de russiske medier, hvor eksempelvis Championat og Sports.ru skriver om den.

Ulykken fandt sted på en træningslejr, hvor Dinara Gadzjieva kom til skade, mens hun stod på rulleski.

Her faldt det russiske langrendshåb og slog hovedet, men selv om hun havde hjelm på, endte faldet fatalt.

For på trods af, at hun hurtigt blev hastet til nærmeste hospital, stod hendes liv ikke til at redde efter den voldsomme hovedskade.

Ifølge de russiske medier var årsagen til faldet, at den unge langrendsløber havde for meget fart på i sin rulleskitræning, hvilket gjorde, at hun ikke kunne styre sine ski.

Den tragiske ulykke fandt sted ved Lesnaya Polyana-lejren i Rusland.

Dinara Gadzjieva var medlem af Nizjnij Novgorod-regionens langrendsforbund, hvor hun var en del af ungdomsholdet.

Forbundet har efterfølgende sendt deres dybeste medfølelse og kondolence til Dinara Gadzjievas pårørende, lyder det videre.