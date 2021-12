Den tidligere hurtigskøjteløber Jonny Nilsson var i sin tid en stor stjerne i mellemdistance-løb.

I 1963 havde svenskeren, der nu er 78 år, verdensrekorden på 3.000 meter, 5.000 meter og 10.000 meter, og i 1964 tog han sågar OL-guld på 10.000 meter-distancen.

Men nu er det slut. Helt slut, hvis det stod til Jonny Nilsson selv.

Til det svenske medie Expressen siger han meget direkte, at han ikke ønsker at leve mere.

Jonny Nilsson i aktion. Foto: Twitter

»Jeg kan næsten ikke sidde op mere. Jeg får det kun værre og værre og vil bare dø.«

For fire år siden fik han at vide, at den prostatakræft, han tidligere fik diagnosticeret, havde spredt sig til resten af kroppen. Derudover havde han også fået tumorer og metastaser i ryggen, hoften og i hovedet.

Sygdommen har påvirket hans mobilitet i høj grad, og han forlader stort set aldrig sit hus i Hindås, der ligger lige uden for Gøteborg.

»Livet flyder ud af min krop, jeg får det dårligere og dårligere. Jeg har altid været et fysisk stærkt menneske med en kæmpe psyke – hvilket også har gjort mig til verdens bedste – men nu orker jeg det ikke længere,« lyder det fra Nilsson.

Jonny Nilsson fortæller i interviewet, at han er skuffet over den behandling, han har fået fra sundhedsvæsenet.

Han mener, at hvis han var blevet opereret med det samme, havde han ikke haft de smerter, som han har i dag.