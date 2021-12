En 17-årig gymnasieelev fra Hillerød bliver Danmarks næste stjerne i atletik. Kun himlen synes at sætte grænser for Axel Vang Christensen, som søndag blev en suveræn Europamester i cross i Dublin i U20-klassen.

Det nordsjællandske stjerneskud dominerede fra start til mål og vandt den seks kilometer lange distance i 17.53 med et forspring til norske Abdullahi Dahir Rabi på hele 25 sekunder. På bronzepladsen kom Axel Vang Christensens holdkammerat Joel Ibler Lillesø tre sekunder længere tilbage. Hvilken triumf for dansk atletik i den irske hovedstad.

I 2009 blev der løbet på nøjagtig den samme rute, og Axel Vang Christensens vindertid var næsten et minut hurtigere end for 12 år siden.

”Jeg er altid nervøs før et løb, men jeg havde en masse selvtillid fra mine træningspas. Jeg følte, jeg var i god form og var ret selvsikker. Jeg ville virkelig gerne have den guldmedalje,” siger en lykkelig Axel Vang Christensen.

Guldvinderens head coach, Nicolaj Raagaard Sørensen, siger:

“Axel lagde som planlagt ud i hårdt tempo og holdt fokus hele vejen. Der var ingen, der kunne følge med. Målet på længere sigt er OL i Paris 2024 på 3.000 meter forhindring. Vi kender ikke kravet endnu, men bliver det ligesom i Tokio, vil han ikke være langt fra det allerede til sommer.”

Den nybagte danske U20-europamester går på Frederiksborg Gymnasium og bliver student til sommer. Han blev medlem af FIF Hillerød Atletik som 9-årig og er gennem næsten hele sin karriere blevet trænet af Nicolaj Raagaard Sørensen.

Axel Vang Christensen løber 160-180 kilometer om ugen, fordelt på to daglige træningspas. Det første på 10-15 kilometer tidligt om morgenen, inden han skal i skole.

Inden søndagens cross-EM i Dublin var det unge multitalents største meritter EM-sølv for U20 i Tallinn i favoritdisciplinen 3.000 meter forhindringsløb og NM-sølv i cross for U20 i Stockholm, DM-guld for seniorer på 10 kilometer landevej (da han var 16 år) og 10 kilometer cross samt 38 danske juniorrekorder, seks uofficielle europæiske rekorder og tre uofficielle verdensrekorder.

Joel Ibler Lillesø kom stærkt på den sidste af de fire omgange á 1.500 meter og erobrede bronze 28 sekunder efter Axel Vang Christensen, men Bagsværd-løberen var ikke helt tilfreds.

”Det blev ikke, som jeg havde planlagt. Jeg kom her for at vinde,” siger han.

”Jeg ved ikke, om det var en dårlig dag, eller om de andre gutter bare var bedre end mig. Men jeg fik da en medalje, så jeg er lidt tilfreds. Jeg ved, at jeg kan gøre det bedre på bane.”

Anna Emilie Møller sluttede på 37. pladsen hos de kvindelige seniorer 2,37 minutter efter den norske vinder, Karoline Bjerkeli.