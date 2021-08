Basketballstjernen Steph Currys familie er kommet i rampelyset i de amerikanske medier.

Det skyldes, at Dell og Sonya Curry, som er stjernens forældre, skal skilles. Og det er ikke en skilsmisse, som er forløbet fredeligt.

Det skriver TMZ.

Dell Curry beskylder således sin nu tidligere kone for at have været ham utro med Steve Johnson, som tidligere har optrådt i NFL.

Og anklagerne fra superstjernens far stopper ikke her.

Ifølge det amerikanske medie påstår han nemlig, at Sonya Curry har set den tidligere NFL-spiller flere gange uden at være ærlig omkring det. Alligevel var det hende, som anmodede om en skilsmisse tidligere på sommeren.

Sonya Curry understreger dog, at hun ikke bor med Steve Johnson. Moren til Steph Curry bor i stedet for alene, fordi Dell Curry nægter at lade hende bo i deres fælles hus.

Og så er det ikke kun hende, som har været utro. Sonya Curry siger nemlig, at Dell Curry ikke har været bedre selv gennem deres ægteskab. Sidstnævnte mener dog, at han var først var sammen med andre kvinder, efter de var blevet separeret i marts tidligere på året.

Det lader altså til, at både Steph Curry og Steve Johnson er havnet i midten af et skilsmissedrama. Ingen af de to amerikanere har kommenteret det endnu.