Hun kom på manges læber under OL.

Men denne gang var det ikke for præstationerne. Simone Biles valgte nemlig at trække sig fra flere discipliner, fordi hun kæmpede med det mentale, og nu sætter hun ord på rejsen og svarer sine kritikere igen.

'Jeg kan ikke tro, der allerede er gået en måned,' indleder stjernegymnasten et opslag på Instagram.

'Det var bestemt ikke sådan, jeg havde planlagt årets OL, men jeg ville ikke ændre noget. Jeg er stolt af mig selv og den karriere, jeg har haft indtil videre. Årets OL sletter ikke de tidligere resultater, og det definerer ikke, hvem jeg er som atlet,' skriver den 24-årige amerikaner.

Under OL lød det i første omgang, at det var en skade, der tvang Simone Biles, som vandt fem medaljer – heraf fire i guld – i Rio i 2016, til at melde fra til flere konkurrencer. Men sandheden var en anden.

»Jeg følte bare, det ville være bedre at træde tilbage og arbejde på mit mentale helbred. Vi burde have det sjovt, men det er bare ikke altid tilfældet. Vi skal sætte mental velfærd først,« fortalte Biles, der ville sætte fokus på, at det er vigtigt og helt okay at sige fra.

En beslutning, der blev hyldet af langt de fleste, men der var også nogle, der kritiserede beslutningen. En af dem var tv-værten Piers Morgan.

Han langede under OL ud efter Simone Biles, som han kaldte for en 'quitter', ligesom han kritiserede hende for at give op for let og for at svigte sit hold. Men den kritik giver Simone Biles ikke meget for, slår hun fast.

Piers Morgan var blandt Simone Biles' kritikere. Foto: VALERIE MACON Vis mere Piers Morgan var blandt Simone Biles' kritikere. Foto: VALERIE MACON

'Jeg har presset mig selv igennem så meget de sidste par år, at ordet 'quitter' slet ikke er et ord, jeg kender. For nogle af jer er det måske sådan, I definerer mig, men I snakker bare videre, for jeg kan ikke høre jer på grund af mine syv OL-medaljer, der har givet mig titlen som den mest vindende gymnast nogensinde samt den mest vindende amerikanske gymnast,' lyder stikpillen fra Biles, der er en af de kvinder, der tidligere har fortalt, hvordan hun blev misbrugt af den tidligere landsholdslæge Larry Nassar.

Opslaget har fået mere end 850.000 'likes' og mere end 7.000 kommentarer, hvilket er langt flere, end Biles 'plejer' at få på det sociale medie.

Ved årets OL vandt Simone Biles to medaljer – en sølv og en bronze.