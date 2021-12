Dart er en meget mandsdomineret sport, men Fallon Sherrock er for alvor ved at bide sig fast i verdenstoppen.

Det har dog ikke været nemt at komme dertil for den 27-årige englænder.

Det fortæller hun i et interview med engelske The Sun.

Blandt andet afslører Fallon Sherrock, at hun i begyndelsen af sin karriere blev bombarderet med ubehagelige beskeder på sociale medier – det skete blandt andet, hvis hun vandt en kamp over en mandlig konkurrent, og nogen så tabte penge.

»Folk tabte et væddemål og sendte mig så en masse frygtelige beskeder – dødstrusler.«

»Folk blev så aggressive, når de tabte et væddemål. Hvis man gik over til nogen i virkeligheden og gjorde det, så ville du blive anholdt. Så hvorfor er det o.k. at gøre over sociale medier?« siger hun til The Sun.

Derudover har Fallon Sherrock måttet stå model til andre nedladende kommentarer. Og her har flere været rettet mod hendes køn.

»I begyndelsen fik jeg en masse sexistiske kommentarer. Men det var ikke fra spillerne – det var mere folk på sociale medier. De siger, kvinder ikke kan konkurrere, men jeg og Lisa Ashton (en anden topdartspiller, red.) gør det. Hvad mere vil I ha'? Så jeg rystede det af mig.«

Fallon Sherrock skrev sig ind i historiebøgerne, da hun i 2019 blev den første kvinde til at slå en mand ved VM i dart.

Søndag aften indleder hun jagten på mere VM-succes, når hun skal i aktion i første runde.

VM afvikles i Alexandra Palace i London.