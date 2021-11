Den tidligere paralympiske sprinter Oscar Pistorius afsoner i øjeblikket en straf på 13 års fængsel for mordet på sin daværende kæreste Reeva Steenkamp.

Men nu kan han være et skridt nærmere løsladelse, efter han har afsonet otte år.

Som et led i processen har Pistorius taget kontakt til Steenkamps forældre, Barry og June, i håb om, at de vil mødes med ham, så han kan forklare sin version. Brevet kom som et chok for forældrene. Men nu er der nyt.

For forældrene har sagt ja til et møde, skriver Daily Mail.

Steenkamp-familien har ikke troet på Pistorius' forklaring. Foto: ANTOINE DE RAS

På grund af mødet er Pistorius blevet flyttet 1.200 kilometer til et andet fængsel, St Albans, der huser nogle af Sydafrikas værste kriminelle. Fængslet er tættere på Steenkamps forældre, der dermed undgår den lange rejse. Hvis Steenkamps forældre føler, at Pistorius viser tegn på anger, kan det være med til at påvirke beslutningen om hans løsladelse, men forældrene har i et tidligere interview fortalt om deres tvivl.

»Han ville nok kun angre, hvis han tænkte, det ville hjælpe ham ud fra fængslet. Vi har ikke fået den fulde historie, og vi tror ikke på, at det er sandheden. Han ændrede historie tre gange, da han afgav forklaring,« sagde Reeva Steenkamps mor, June.

Oscar Pistorius har hele tiden fastholdt, at det var et uheld, da han 14. februar 2013 sigtede mod Reeva Steenkamp og ifølge hans version skød i troen om, hun var en indbrudstyv. Han affyrede fire skud gennem badeværelsesdøren og ramte modellen i hovedet. I første omgang blev Pistorius ikke dømt for overlagt mord med en straf på fem år i fængsel til følge. Den dom blev senere omgjort, da retten fandt ham skyldig med en straf, der lød på fængsel i 13 år og fem måneder.

»Vi tror ikke på, at det er sandheden. Og det er den, vi vil have. Sandheden. Det har været frygteligt for os,« har June Steenkamp tidligere udtalt.