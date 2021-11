Det 16-årige russiske hockeytalent Valentin Rodionov er død, bekræfter hans klub, Dynamo Moskva.

For otte dage siden var han i aktion for klubbens ungdomshold, der spiller i den bedste russiske række. Efter pausen mistede han dog bevidstheden og blev hastet på det lokale hospital. Her blev han opereret og lagt i koma.

En koma, han aldrig vågnede fra, da han gik bort lørdag.

'I seks dage kæmpede lægerne for hans liv. I dag er Valentin gået bort. Hele klubben udtrykker sine dybfølte kondolencer til Valentins venner og familie. Det er en kæmpe tragedie for alle, vi sørger med jer,' skrev klubben lørdag.

Valentin Rodionov blev kun 16 år. Vis mere Valentin Rodionov blev kun 16 år.

De nærmere omstændigheder omkring det unge talents dødsfald er uklare, men flere russiske medier skriver, at han var stødt ind i en bande inden sit kollaps.

Rodionov var fast mand på det russiske U17-landshold og et stort talent. Landstræner Igor Efimov fortæller, at Rodionov bestod alle fysiske test ved den seneste landsholdssamling i oktober.

»Det er en forfærdelig tragedie. Ligesom alle andre bestod han vores test. Han var en sund, stærk og glad fyr. Fuld af energi og styrke. Han var en af vores nøglespillere. Han var en fantastisk person og en meget pålidelig hockeyspiller. Han var en del af vores familie, og vi er alle berørte. Vi vil spille og kæmpe for ham,« siger træneren ifølge RT.

Tragedien blev i weekenden markeret med et minuts stilhed i den russiske hockeyliga.