Det er bestemt ikke hverdagskost med royalt besøg på basketlægterne.

Men det var netop, hvad tasmanske JackJumpers fik, da holdet skulle møde New Zealand Breakers efter jul.

»I huset i aften. Se lige dér! Royale højheder er her i MyState Bank Arena. Det er Mary. Kronprinsen og Kronprinsessen af Danmark. En tidligere lokal,« lød det fra en meget begejstret sportskommentator fra ESPN.

Det viser et klip, australske News har bragt, hvor man kan se Kronprinsessen sidde smilende på tilskuerpladserne med et JackJumpers-halstørklæde på.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik var ikke den eneste repræsentant fra Kongehuset, for også parrets fire børn var til stede til basketkampen.

Radioværten Jimmy Smith fortalte efter kampen, at han også nåede at få en kort snak med den royale familie, og han kunne heller ikke lade være med at få et billede med prins Christian.

»De sagde, de havde en rigtig god oplevelse, og de havde svært ved at tro på, hvor vild atmosfæren var, og at tre-fire tusinde mennesker kunne lave så meget larm,« fortalte han.

»De ser ikke rigtig så meget basketball. De to store sportsgrene derovre (i Danmark, red.) er fodbold og tennis, og prins Christian har aldrig været til en basketkamp før. Han sagde, han virkelig nød det, og han kom ned til os for at stille spørgsmål,« fortalte Jimmy Smith.

Familiens ferie bliver godt og grundigt dokumenteret af de udenlandske medier. Foto: Philip Davali Vis mere Familiens ferie bliver godt og grundigt dokumenteret af de udenlandske medier. Foto: Philip Davali

Hos JackJumpers, der vandt kampen med 93-82, var de da også ekstremt glade for besøget fra den danske kongefamilie, og en talsmand understregede, at det viser hvilken kvalitet, der er i den australske basketliga, og hvilken indflydelse JackJumpers har på folk i Tasmanien.

Det er første gang i fem år, at kronprinsparret er på besøg i Australien.

Her har de også holdt jul, og B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, har tidligere fortalt, hvor stor interessen er fra de australske medier, der har taget billeder af alt fra shopping til løbeture.

»Kronprinsparret får desværre ikke meget privatliv under deres private ferie i Australien. Det er omsværmet af paparazzi, og det er bestemt ikke noget, de er vant til fra Danmark,« har han blandt andet tidligere sagt.