Midt på løbebanen fik hun det helt helt store spørgsmål: Vil du gifte dig med mig?

Den kæmpe overraskelse fik Keula Nidreia Pereira Semedo fra Kap Verde, da hun deltog i torsdagens atletikkonkurrencer ved de paralympiske lege, 200 meterløb.

I selve løbet slog hun sig egen personlige rekord, men hun gik ikke videre til semifinalen. Heldigvis var der rigeligt at glæde sig over for para-atleten.

Du kan se hele det rørende øjeblik i videoen øverst i artiklen.

Keula Nidreia Pereira Semedo fra Kap Verde viser sin forlovelsesring frem sammen med sin nu forlovede, guide Manuel Antonio Vaz de Vega. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA Vis mere Keula Nidreia Pereira Semedo fra Kap Verde viser sin forlovelsesring frem sammen med sin nu forlovede, guide Manuel Antonio Vaz de Vega. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

Keula Nidreia Pereira Semedo blev pludselig præsenteret for en forlovelsesring efter et indledende heat i kvindernes 200 meterløb (T11) ved de paralympiske lege i Tokyo.

Her gik sprinterens guide, Manuel Antonio Vaz da Vega, på knæ og friede til sin partner, der har et meget nedsat syn.

De øvrige atleter på løbedistancen, som også er synsbesværede, samledes rundt om parret under den rørende seance, hvor de alle sammen med deres guider begyndte at klappe.

Og det var nemt at se ud fra billederne, at sprinterens guide endte med at få det svar, han havde drømt om – et ja!