Viktor Axelsen blev fredag aften vinderen af B.T. Guld 2021, og dermed kan den 28-årige badmintonstjerne glæde sig over prisen for andet år i træk.

Og for tredje gang i karrieren.

Den historiske pris er blevet uddelt siden 1930, og på B.T. er vi stolte af at kunne kalde den sportens egen pris.

Her er det nemlig 40 repræsentanter på tværs af dansk sport, der hvert år bestemmer, hvem der skal vinde B.T. Guld.

B.T. udvalgte 20 navne, som B.T.s læsere skar ned til ti indstillede, som juryen efterfølgende kunne vælge at stemme på, ligesom de også har haft muligheden for at pege på en helt anden atlet eller et helt andet hold.

Og som altid har de 40 sportsudøvere givet henholdsvis tre, to og et point til de tre sportsfolk eller hold, de har fundet mest værdige til at vinde prisen for årets sportspræstation.

Det hele mundede i sidste ende ud i tre nominerede – nemlig Viktor Axelsen, sejleren Anne-Marie Rindom og baneduoen Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen.

Førstnævnte fik som bekendt flest stemmer, og herunder kan du se, hvem de 40 medlemmer – juryen – har valgt at give deres stemmer til.

Jonas Vingegaard (cykling):

3 point: Tobias Thorning Jørgensen

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

Kasper Asgreen (cykling):

3 point: Tobias Thorning Jørgensen

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Håndboldherrerne

Amalie Dideriksen (cykling):

3 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Jonas Vingegaard

Michael Mørkøv (cykling):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Anne-Marie Rindom

1 point: Jonas Vingegaard

Rasmus Højgaard (golf):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Anne-Marie Rindom

1 point: Håndboldherrerne

Emily Kristine Pedersen (golf):

3 point: Herrelandsholdet i fodbold

2 point: Anne-Marie Rindom

1 point: Viktor Axelsen

Viktor Axelsen (badminton):

3 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

2 point: Jonas Vingegaard

1 point: Herrelandsholdet i fodbold

Anders Antonsen (badminton):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Håndboldherrerne

1 point: Herrelandsholdet i fodbold

Alexandra Bøje (badminton):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

1 point: Anne-Marie Rindom

Holger Rune (tennis):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Herrelandsholdet i fodbold

1 point: Håndboldherrerne

Sverri Nielsen (roning):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Håndboldherrerne

1 point: Anne-Marie Rindom

Niklas Landin (håndbold):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Herrelandsholdet i fodbold

1 point: Anne-Marie Rindom

Lasse Svan Hansen (håndbold):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Anne-Marie Rindom

1 point: Herrelandsholdet i fodbold

Sandra Toft (håndbold):

3 point: Anne-Marie Rindom

2 point: Lisa Kjær Gjessing

1 point: Håndboldherrerne

Anne Mette Hansen (håndbold):

3 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

2 point: Tobias Thorning Jørgensen

1 point: Anne-Marie Rindom

Joakim Mæhle (fodbold):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Håndboldherrerne

1 point: Jonas Vingegaard

Pernille Harder (fodbold):

3 point: Herrelandsholdet i fodbold

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Jonas Vingegaard

Signe Bruun (fodbold):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

1 point: Herrelandsholdet i fodbold

Cathrine Dufour (ridning):

3 point: Tobias Thorning Jørgensen

2 point: Anne-Marie Rindom

1 point: Simon Kjær

Tobias Thorning Jørgensen (ridning):

3 point: Lisa Kjær Gjessing

2 point: Simon Kjær

1 point: Anne-Marie Rindom

Kristian Høgenhaug (triatlon):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Anne-Marie Rindom

1 point: Jonas Vingegaard

Dina Thorslund (boksning):

3 point: Simon Kjær

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Håndboldherrerne

Nikolaj Ehlers (ishockey):

3 point: Herrelandsholdet i fodbold

2 point: Simon Kjær

1 point: Viktor Axelsen

Lars Eller (ishockey):

3 point: Herrelandsholdet i fodbold

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Kristian Høgenhaug

Kojo Musah (atletik):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

1 point: Håndboldherrerne

Abdi Ulad (atletik):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Anne-Marie Rindom

1 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

Anna Emilie Møller (atletik):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Kristian Høgenhaug

1 point: Simon Kjær

Lisa Kjær Gjessing (taekwondo):

3 point: Tobias Thorning Jørgensen

2 point: Anne-Marie Rindom

1 point: Viktor Axelsen

Emma Aastrand Jørgensen (kajakroer):

3 point: Tobias Thorning Jørgensen

2 point: Lisa Kjær Gjessing

1 point: Kristian Høgenhaug

René Holten Poulsen (kajakroer):

3 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Anne-Marie Rindom

Anne-Marie Rindom (sejlads):

3 point: Lisa Kjær Gjessing

2 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

1 point: Kristian Høgenhaug

Peter Rosenmeier (bordtennis):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Anne-Marie Rindom

1 point: Tobias Thorning Jørgensen

Casper 'cadiaN' Møller (e-sport):

3 point: Viktor Axelsen

2 point: Simon Kjær

1 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

Lukas 'gla1ve' Rossander (e-sport):

3 point: Herrelandsholdet i fodbold

2 point: Simon Kjær

1 point: Viktor Axelsen

Signe Bro (svømning):

3 point: Michael Mørkøv/Lasse Norman Hansen

2 point: Viktor Axelsen

1 point: Anne-Marie Rindom

Clara Tauson (tennis):

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort.

Pernille Blume (svømning):

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort.

Kevin Magnussen (motorsport):

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort.

Cecilie Uttrup Ludwig (cykling):

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort.

Pierre-Emile Højbjerg (fodbold):

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort.