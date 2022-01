Stemmerne er talt op, og resultatet ligger klar. Vinderen af B.T. Guld 2021 er … Viktor Axelsen.

For andet år i træk – og tredje gang i karrieren – vinder den danske badmintonstjerne 'sportens egen pris'.

Den 28-årige verdensstjerne modtager i år prisen for sit vanvittige 2021, der blandt andet bød på sejr ved Denmark Open, Indonesia Open, sæsonfinalerne og i særdeleshed det imponerende OL-guld.

»2021 er det vildeste år, jeg har haft på banen. Det var ikke noget, jeg havde turdet håbe på. Hvis du havde spurgt mig, inden året startede, havde jeg heller ikke troet på det. Det sker så sjældent, at man kan være så stabil og vinde så meget på ét år. Det er jeg enormt stolt af,« siger Axelsen til B.T.

Den historiske pris B.T. Guld er blevet uddelt siden 1930, hvor den har hyldet nogle af de største danske sportspræstationer gennem tiden.

Prisen er kendetegnet ved at være 'sportens egen pris', da det er atleterne selv, der bestemmer, hvem der skal vinde prisen og hædres.

Og netop derfor er årets vinder da også ekstra glad, lyder det:

»Den betyder lige så meget for mig, som den gjorde første gang. B.T. Guld er en speciel pris, fordi det er ens kollegaer, der stemmer på én, og de ved, hvor hårdt arbejde det kræver at nå til tops. Det var et enormt stærkt felt i år, og det gør den ekstra speciel — især i et OL-år.«

Viktor Axelsen i sekunderne efter at have vundet OL-guld i sommer. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viktor Axelsen i sekunderne efter at have vundet OL-guld i sommer. Foto: Liselotte Sabroe

Mens 2021 var året, hvor den danske atlet endnu en gang brillerede spillemæssigt, endte det med at blive et turbulent år for ham.

Her måtte han nemlig gennemgå lidt af et corona-mareridt ved EM i Ukraine i maj, hvor han pludselig blev hevet ud af turneringen på grund af en positiv test.

Senere på året – kort tid efter at have triumferet ved OL – gik han fra helt til skurk på ganske kort tid med sin beslutning om at flytte fra Danmark til fordel for Dubai.

Viktor Axelsen har for ganske få uger siden sat ord på det turbulente år. Det kan du læse meget mere om HER.

40 atleter på tværs af dansk sport har afgivet stemmer til 10 indstillede B.T. Guld-kandidater, der blev til tre nominerede – de tre udøvere med flest stemmer. Og her blev det altså Axelsen, der endnu en gang løb med de fleste af alle stemmerne.

Sejleren Anne-Marie Rindom samt baneduoen Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen var de to øvrige nominerede til prisen for henholdsvis OL-guld i Laser Radial-klassen og OL- og VM-guld i parløb.

